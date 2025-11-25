Trendyol Süper Lig'de 13. hafta bugün oynanan iki maçla sona ererken zirve yarışı veren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor yaptıkları geri dönüşlerle yollarına kayıpsız devam ettiler.

LİDER GALATASARAY PES ETMEDİ

Rams Park’ta Gençlerbirliği’ni konuk eden sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda toparlanan Galatasaray, maçı 3-2 kazanarak puanını 32’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE'DE RİZE'DE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

İkinci sıradaki Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında soyunma odasına 2-0 geride gitti. Domenico Tedesco’nun öğrencileri ikinci devrede etkileyici bir oyunla 5-2 galip geldi ve puanını 31’e taşıyarak zirve takibini sürdürdü.

TRABZONSPOR SON NEFESTE KAZANDI

Haftanın en gollü maçında Trabzonspor, 10 kişi kalan Başakşehir karşısında ilk yarıda 2-1 geriye düştü. Bordo-mavililer ikinci yarıda geri dönerek 4-3’lük zaferle puanını 28’e çıkardı ve yarışın içinde kalmayı başardı.

GÖZLER DERBİYE ÇEVRİLDİ

Süper Lig’in 14. haftasında futbolseverleri dev bir buluşma bekliyor. Lider Galatasaray ile Fenerbahçe, Kadıköy’de derbide karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.