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  • Süper Loto kime çıktı? Kim zandı hangi bayiden oynadı. 187 milyon 594 bin TL’Yİ 1 kişi kazandı dediler

Süper Loto kime çıktı? Kim zandı hangi bayiden oynadı. 187 milyon 594 bin TL’Yİ 1 kişi kazandı dediler

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte, 187 Milyon 594 Bin 521 TL'yi Muğla Fethiye’den bir kişi kazandı. Peki, kim kazandı? İşte süper loto çekiliş sonuçları…

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:50
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Süper Loto kime çıktı? 187 milyon 594 bin TL’Yİ 1 kişi kazandı dediler. Kim kazandı hangi bayiden oynadı? İşte süper loto çekiliş sonuçları

Süper Loto kime çıktı? Kim zandı hangi bayiden oynadı. 187 milyon 594 bin TL’Yİ 1 kişi kazandı dediler
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Süper Loto'da aylardır devrederek 187 milyon TL'ye ulaşan büyük ikramiye sahibini buldu. Süper Loto'nun 13 Kasım Pazar günü yapılan son çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden bir kişi 187.594.521,05 TL'lik büyük ödülü kazandı. Süper Loto'da dev para ikramiyesini kazanan kişinin kuponu Muğla Fethiye'de doldurduğu ortaya çıktı. Turizm merkezi olan Fethiye'de ise Süper Loto sonucunun ardından heyecan yaşandı.

FETHİYE'DE HEYECAN

Büyük ikramiyenin isabet ettiği Fethiye'de ise heyecan yaşandı. İlçede yaşayanlar büyük ikramiyenin hangi talihli kişiye çıktığını araştırmaya başladı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 Kasım 2022 Pazar gününe ait Süper Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar 4 - 9 - 13 - 32 - 33 - 44 oldu.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

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vatandaş
14.11.2022 11:59
artık güvenmiyorum vede oynamıyorum  
 
Okur06
14.11.2022 11:55
Milli piyangodan tutun at yarışlarına kadar hilenin girmediği yer kalmadı. Kazıklanmaya devam.  
 
mehmet yavuz
14.11.2022 11:48
Demirören kimseye para kazandırmaz. Amorti ve bir kaç küçük rakam hariç. Devreden ikramiyeyi de sistem içinde bir kişi kazanmış gösterip iç eder. Ben özelleşme sonrası hiç oyanmadım.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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