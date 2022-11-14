Süper Loto kime çıktı? Kim zandı hangi bayiden oynadı. 187 milyon 594 bin TL’Yİ 1 kişi kazandı dediler

Süper Loto'da aylardır devrederek 187 milyon TL'ye ulaşan büyük ikramiye sahibini buldu. Süper Loto'nun 13 Kasım Pazar günü yapılan son çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden bir kişi 187.594.521,05 TL'lik büyük ödülü kazandı. Süper Loto'da dev para ikramiyesini kazanan kişinin kuponu Muğla Fethiye'de doldurduğu ortaya çıktı. Turizm merkezi olan Fethiye'de ise Süper Loto sonucunun ardından heyecan yaşandı.

FETHİYE'DE HEYECAN

Büyük ikramiyenin isabet ettiği Fethiye'de ise heyecan yaşandı. İlçede yaşayanlar büyük ikramiyenin hangi talihli kişiye çıktığını araştırmaya başladı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 Kasım 2022 Pazar gününe ait Süper Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar 4 - 9 - 13 - 32 - 33 - 44 oldu.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.