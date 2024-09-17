'Süper meyve'nin hasadı başladı kilosu 200 TL. Sağlıklı yaşamın gizli kahramanı

Aronya meyvesinin sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle antioksidan bakımından son derece zengin olan aronya, vücudun genel sağlığını destekler ve hastalıklara karşı direnç kazandırır.

Kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen bu meyve, kan dolaşımını düzenleyerek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca diyabet hastaları için de önerilen aronya, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra kanser hastaları tarafından da yoğun ilgi görmektedir, çünkü yapılan bazı araştırmalar aronya meyvesinin kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceğini göstermektedir.

Aronya sadece taze olarak tüketilmekle kalmaz, aynı zamanda ilaç sanayisinde de kullanılır. Özellikle sağlıklı yaşam ürünleri arasında yerini alan aronya, doğal bir takviye olarak tüketicilerin ilgisini çekmektedir.

KURUTULARAK DA TÜKETİLİYOR

Kurutulmuş şekilde de tüketilebilen bu meyve, hem besin değeri yüksek hem de raf ömrü uzun olduğu için tercih edilmektedir. Haydar Gümüşbaş, kurutulmuş aronyayı talep olması durumunda toptan alıcılarına göndereceğini belirterek, meyvenin farklı kullanım alanları olduğunu vurguladı.

Aronya, Türkiye'de henüz çok yaygın olmasa da Marmara Bölgesi'nde yetiştirilmeye başlanmış durumda. İç Anadolu’da ise bu meyvenin yetiştiriciliği oldukça sınırlı. Haydar Gümüşbaş, Kırıkkale'de bu işi yapan tek çiftçi olduğunu belirterek, aronyanın bu bölgedeki potansiyeline dikkat çekiyor.

Gümüşbaş, "Bu ürünü burada tanıtmak ve insanların bu faydalı meyve hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamak için çaba gösteriyoruz" diyor. Ayrıca, bu meyvenin tıbbi aromatik özellikleri nedeniyle özellikle sağlık bilincine sahip bireyler tarafından tercih edildiğini vurguluyor.

TÜRKİYE'DE DE TANINIYOR

Aronya meyvesi, dünya çapında giderek popülerlik kazanırken Türkiye’de de yavaş yavaş tanınmaya başlanıyor. Özellikle sağlıklı yaşam ve doğal tedavi yöntemlerine artan ilgi, bu tür meyvelerin daha fazla yetiştirilmesine ve tüketilmesine olanak tanıyor. Gümüşbaş, bu meyvenin gelecekte Türkiye'de de daha fazla ilgi göreceğine ve yetiştiriciliğinin yaygınlaşacağına inanıyor.

Sağlıklı yaşamın gizli kahramanı olarak adlandırılan aronya, vitamin ve antioksidan içeriğiyle dikkat çekerken, sağlığa olan faydalarıyla da öne çıkıyor.

Kırıkkale’de ilk kez yetiştirilen bu meyve, hem çiftçiler için yeni bir gelir kaynağı oluşturuyor hem de tüketicilere sağlıklı bir alternatif sunuyor. Özellikle kalp sağlığından diyabete, kanserden bağışıklık sistemine kadar birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi olan aronya, gelecekte daha fazla insanın hayatında yer alacak gibi görünüyor.