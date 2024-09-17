Süper meyvenin ilk hasadı yapıldı: Kilosu 200 lira

Kaynak: İHA
Süper meyvenin ilk hasadı yapıldı: Kilosu 200 lira

Kırıkkale'de ilk kez yetiştirilen ve dünyada süper meyve olarak tanının aronya meyvesinin hasadına başlandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde çiftçi Haydar Gümüşbaş tarafından ilk kez yetiştirilen aronya meyvesinin hasadına başlandı.

Dünyada "süper meyve" olarak tanınan ve tıbbi bitkiler sınıfında yer alan aronya, birçok hastalığa karşı koruyucu özellikleriyle biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kalp sağlığını desteklemesi ve antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle dikkat çeken aronya, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra ilaç sanayisinde de kullanılıyor. Aronya meyvesinin kilogramı, Kırıkkale'de tanıtım amaçlı 200 TL'den satışa sunuluyor.

Haydar Gümüşbaş, hasat sonucunda yaklaşık 7 ton ürün elde ettiklerini ve aronyaya özellikle diyabet ve kanser hastalarının ilgi gösterdiğini belirtti. Ürünün bir kısmının perakende olarak satıldığını, talep olması durumunda ise kurutulmuş formunun toptan satışa sunulacağını ifade eden Gümüşbaş, aronya üretiminin İç Anadolu'da henüz yaygın olmadığını, Kırıkkale'de bu işi ilk olarak kendisinin yaptığını vurguladı.

Aronya meyvesinin kilogramını tanıtım amacıyla 200 TL'den satışa sunduklarını belirten Gümüşbaş, internet üzerinden satış fiyatlarının 300-350 TL arasında değiştiğini, ancak kendilerinin daha düşük bir fiyat sunduğunu açıkladı.

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