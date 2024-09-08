‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi

‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi
Düzenleme: Kaynak: AA

Görev yaptığı illerde halkla kurduğu sıcak ilişkiler ve sıra dışı hizmet anlayışıyla "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak anılan merhum Recep Yazıcıoğlu, aramızdan ayrılalı 21 yıl oldu.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 1

Türkiye'nin pek çok ilinde unutulmaz izler bırakan Yazıcıoğlu, ölümünün ardından geçen yıllara rağmen saygı ve sevgiyle hatırlanıyor.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 2

1948 yılında Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde doğan Recep Yazıcıoğlu, eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 3

1968 yılında Aydın’da kaymakam vekilliği yaparak devlet hizmetine adım atan Yazıcıoğlu, kısa sürede yetenekleri ve azmiyle dikkat çekti.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 4

Kalkandere’den Akçakoca’ya kadar birçok ilçede kaymakamlık yaptıktan sonra, 1984 yılında Tokat Valisi olarak Türkiye’nin en genç valisi unvanını aldı.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 5

Görev yaptığı illerde sadece idareci değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün öncüsü oldu. Tokat Valisi olarak eğitim ve sağlık alanında başlattığı projelerle "Yılın Bürokratı" seçildi. Aynı başarıyı 1989’da Aydın Valisi olarak sürdürdü.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 6

Tarım ve jeotermal enerji kaynaklarının geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürüten Yazıcıoğlu, Aydın’ın ekonomik potansiyelini ülke gündemine taşıdı.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 7

1991 yılında Erzincan’a atanan Recep Yazıcıoğlu, burada gerçek anlamda bir kahraman olarak anılmaya başladı. 1992 Erzincan Depremi, kentin altyapısını yok ederken, Yazıcıoğlu halkın yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştı.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 8

30 yıldır yapılamayan köprülerin inşasını hızlandırdı, depremzedelerin barınma ve yeniden toparlanma süreçlerinde kritik bir rol üstlendi.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 9

Bu olağanüstü çabaları onun adını Erzincan’da 1999 yılında merkez valiliğine atandıktan sonra, 2003 yılında son görevi olan Denizli Valiliği’ne getirildi.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 10

Yazıcıoğlu’nun bu dönemi uzun sürmedi; aynı yıl Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde geçirdiği talihsiz trafik kazası, efsane valiyi aramızdan aldı.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 11

Recep Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003’te yaşamını yitirerek, on binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreniyle Aydın’ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 12

Recep Yazıcıoğlu, yalnızca görev yaptığı illerde değil, tüm Türkiye’de iz bırakan bir yönetici olarak anılmaya devam ediyor. Adı, birçok şehirde okul, cadde, hastane ve köprülerde yaşatılıyor.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 13

Halkla kurduğu sıcak bağ, görev anlayışındaki yenilikçi yaklaşım ve her kesimden insanın sevgisini kazanması, onu Türkiye'nin en unutulmaz valilerinden biri haline getirdi.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 14

Recep Yazıcıoğlu'nun ismi, aradan geçen 21 yıla rağmen gönüllerdeki yerini koruyor.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 15

Ömrünü halkının refahı için harcayan bu "Süper Vali", Türkiye’nin modern tarihine damgasını vuran bir idareci olarak anılmaya devam ediyor.

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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 16
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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 17
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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 18
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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 19
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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 20
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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 21
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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 22
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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 23
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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 24
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‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi 25
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