‘Süper Vali’ Recep Yazıcıoğlu 21 yıldır hafızalarda. Devlet anlayışıyla bir efsaneydi

Türkiye'nin pek çok ilinde unutulmaz izler bırakan Yazıcıoğlu, ölümünün ardından geçen yıllara rağmen saygı ve sevgiyle hatırlanıyor.
1948 yılında Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde doğan Recep Yazıcıoğlu, eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.
1968 yılında Aydın’da kaymakam vekilliği yaparak devlet hizmetine adım atan Yazıcıoğlu, kısa sürede yetenekleri ve azmiyle dikkat çekti.
Kalkandere’den Akçakoca’ya kadar birçok ilçede kaymakamlık yaptıktan sonra, 1984 yılında Tokat Valisi olarak Türkiye’nin en genç valisi unvanını aldı.
Görev yaptığı illerde sadece idareci değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün öncüsü oldu. Tokat Valisi olarak eğitim ve sağlık alanında başlattığı projelerle "Yılın Bürokratı" seçildi. Aynı başarıyı 1989’da Aydın Valisi olarak sürdürdü.
Tarım ve jeotermal enerji kaynaklarının geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürüten Yazıcıoğlu, Aydın’ın ekonomik potansiyelini ülke gündemine taşıdı.
1991 yılında Erzincan’a atanan Recep Yazıcıoğlu, burada gerçek anlamda bir kahraman olarak anılmaya başladı. 1992 Erzincan Depremi, kentin altyapısını yok ederken, Yazıcıoğlu halkın yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştı.
30 yıldır yapılamayan köprülerin inşasını hızlandırdı, depremzedelerin barınma ve yeniden toparlanma süreçlerinde kritik bir rol üstlendi.
Bu olağanüstü çabaları onun adını Erzincan’da 1999 yılında merkez valiliğine atandıktan sonra, 2003 yılında son görevi olan Denizli Valiliği’ne getirildi.
Yazıcıoğlu’nun bu dönemi uzun sürmedi; aynı yıl Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde geçirdiği talihsiz trafik kazası, efsane valiyi aramızdan aldı.
Recep Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003’te yaşamını yitirerek, on binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreniyle Aydın’ın Söke ilçesinde toprağa verildi.
Recep Yazıcıoğlu, yalnızca görev yaptığı illerde değil, tüm Türkiye’de iz bırakan bir yönetici olarak anılmaya devam ediyor. Adı, birçok şehirde okul, cadde, hastane ve köprülerde yaşatılıyor.
Halkla kurduğu sıcak bağ, görev anlayışındaki yenilikçi yaklaşım ve her kesimden insanın sevgisini kazanması, onu Türkiye'nin en unutulmaz valilerinden biri haline getirdi.
Recep Yazıcıoğlu'nun ismi, aradan geçen 21 yıla rağmen gönüllerdeki yerini koruyor.
Ömrünü halkının refahı için harcayan bu "Süper Vali", Türkiye’nin modern tarihine damgasını vuran bir idareci olarak anılmaya devam ediyor.