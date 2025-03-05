Süper zengin Bakan'ın eşi ikinci el kıyafet satıyor! Fiyatları görenin dudağı uçukluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper zengin Bakan'ın eşi ikinci el kıyafet satıyor! Fiyatları görenin dudağı uçukluyor

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ikinci el kıyafetlerini "Dolap" adlı uygulamadan satışa çıkardı. Ersoy'un Chanel marka kullanılmış çantasını 90 bin TL'ye sattığını öğrenen bir vatandaş "Emekliye niye zam yapsınlar ki. Tok açın halinden anlamaz" dedi.

İkinci el kıyafet satışı Avrupa'dan sonra Türkiye'de de büyük rağbet görmeye başladı. Instagram'da High_sosyete adlı bir kullanıcı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy eski kıyafetlerini satışa çıkardığını duyurdu.

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Tüm kıyafetlerin sıfır ayarında olduğunu söyleyen High_sosyete adlı kullanıcı Pervin Ersoy'un da Özlem Yıldız, Ebru Şallı ve Ece Erken gibi ünlü simaların da dolap uygulamasını tercih ettiğini duyurdu.

Kullanıcı: "Pervin Hanım’ın satışa sunduğu Valentino ayakkabısı 2 bin TL, Sergio Rossi ayakkabısı 5 bin TL, Chanel çantası 90 bin TL, Christian Dior çantası 30 bin, Ralph Lauren elbisesi 3 bin, Les Copains elbisesi 2 bin lira. Meraklısına duyurulur."

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Ersoy Chanel marka kullanılmış çantasını 90 bin TL'ye sattığını öğrenen bir vatandaş "Tok açın halinden anlamıyor. Emekli ve asgari ücretliler 'açız' diyerek zam istiyor. Hükümet 'bana mısın' demiyor. Vatandaş yarı aç yarı tok yaşarken, hükümetin Bakanı'nın karısı kullanılmış çantayı 90 bin TL'ye satıyor. Bu durum çok vahim" dedi.

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Bir emekli ise "O çantayı almak için 6 emekli kurbana girer gibi çanta alımına anca girebiliyor. 1 ay ne yer ne içeriz orası meçhul. Kirayı, faturaları nasıl öderiz bilemiyorum. Ama çantamız var diye hava da atsak. Yırtık ayakkabılarımıza bakanlar çantayı bile görmez. Biri yerse biri bakarsa kıyamet ondan kopar" yorumunu yaptı.

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Bütçe açığını kapatabilmek için tütün ürünleri, alkollü içecekler ve akaryakıta zam üstüne zam geldiğini hatırlatan bir vatandaş da "Karısına servet değerinde çanta alan milyarder bakanımızın kazancını hayal bile edemiyorum. Bize 14 bin 469 TL 'yi hak görenler biraz da bizleri düşünsünler" diye konuştu.

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