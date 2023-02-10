﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor

İngiliz Financial Times gazetesine göre, pazar gecesi tam 16 milyar dolarlık Super Bowl bahsi oynanacak. Geçen yıl 7.6 milyar dolar bahis oynanmıştı. Devre arasında Rihanna’nın sahne alacağı final maçında bahis rekoru kırılması bekleniyor. ABD’li yetkililer bu sene rakamın iki katına çıkmasını bekliyor.

Bahis, reklam geliri ve sponsorluk anlaşmalarıyla açık ara dünyanın en yüksek bütçeli organizasyonu Super Bowl, her yıl olduğu gibi bu yıl da gösterişli açılışı ve dünyaca ünlü isimlerin konserleriyle dünya gündeminde geniş yer alacak.

Bu yıl 57. kez düzenlenecek olan Super Bowl, 12 Şubat 2023 Pazar günü büyük şovlar eşliğinde canlı olarak yayınlanacak.