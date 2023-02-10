10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • 16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor

16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor

Amerika'nın Arizona eyaletinde oynanacak Superbowl finali tarihi bir geceye tanıklık edecek. Pazar gecesi tüm dünyada bu maça 16 milyar dolarlık bahis oynanması bekleniyor.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 17:20
Takip Et

Superbowl'da bahis rekoru bekleniyor

16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
+
Aa
-

İngiliz Financial Times gazetesine göre, pazar gecesi tam 16 milyar dolarlık Super Bowl bahsi oynanacak. Geçen yıl 7.6 milyar dolar bahis oynanmıştı. Devre arasında Rihanna’nın sahne alacağı final maçında bahis rekoru kırılması bekleniyor. ABD’li yetkililer bu sene rakamın iki katına çıkmasını bekliyor.

Bahis, reklam geliri ve sponsorluk anlaşmalarıyla açık ara dünyanın en yüksek bütçeli organizasyonu Super Bowl, her yıl olduğu gibi bu yıl da gösterişli açılışı ve dünyaca ünlü isimlerin konserleriyle dünya gündeminde geniş yer alacak.

Bu yıl 57. kez düzenlenecek olan Super Bowl, 12 Şubat 2023 Pazar günü büyük şovlar eşliğinde canlı olarak yayınlanacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
4
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
5
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
6
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
7
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.