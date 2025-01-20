'Superman' Henry Cavill baba oldu

Superman, Witcher ve Man Of Steel gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Henry Cavill ve kız arkadaşı ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

41 yaşındaki ünlü oyuncu yakın zamanda kız arkadaşı Natalie Viscuso ile ilk çocuğunun doğumunu kutladı. Ancak çift, yeni doğan bebek hakkında adı, cinsiyeti veya doğum tarihi dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı açıklamadı.

İLİŞKİLERİNİ GİZLİ YAŞAMAYI TERCİH ETMİŞLERDİ

Birkaç yıldır ilişki yaşayan Cavill ve Viscuso, ilişkilerini gizli yaşamayı tercih etmişlerdi. 2021'de ilişkilerini Instagram'da doğrulayan ünlü çiftten Viscuso, "Sevgili Henry'e biraz satranç oynamayı öğretiyorum... ya da... belki de kazanmama izin verdi?" yazdı.

O yıl Henry ise kız arkadaşı için Instagram'da bir gönderi paylaşarak "Aşkta ve hayatta çok mutluyum. Benimle mutlu olursan çok minnettar olurum" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, hamilelik haberini ise 2024 yılının nisan ayında paylaşmıştı.