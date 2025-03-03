Supermen çakıldı! Esfane filme büyük şok

İlk kurgunun stüdyo yöneticilerinin beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığı konuşulurken, birkaç hafta sonra yapılan ikinci gösterimde de tablo pek parlak değil. Peki, Gunn’ın büyük umutlarla yola çıktığı bu projede neler ters gidiyor?

Sinema dünyasının nabzını tutan The Hot Mic podcast’inin sunucusu Jeff Sneider, filmin son versiyonuna dair çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Sneider, “en güvenilir kaynağından” aldığı bilgiye dayanarak, “Superman”in şu anki halinin “korkunç” olduğunu duyurdu. Bu iddia, filmin hayranları ve DCU’nun geleceğini merakla bekleyenler arasında endişe dalgası oluşturdu.

Sneider’ın açıklamaları, Warner Bros’un projeye olan inancını sorgulatan bir soru işaretine dönüştü.

GUNN’IN YENİDEN ÇEKİM POLİTİKASI TERS KÖŞE YAPTI

James Gunn, kariyeri boyunca yeniden çekimlere mesafeli duruşuyla tanınıyor. Birkaç ay önce, “Superman” için ek çekim söylentileri kulislerde dolaşmaya başladığında, ünlü yönetmen bu iddiaları sert bir dille yalanlamıştı.

Threads platformunda yazdığı mesajda, “Kesinlikle hayır. Çekimler bittiğinde iş daha yeni başlıyor! Düzenleme, görsel efektler, ses tasarımı ve müzik gibi tonla iş var. Son iki filmimde toplamda sadece bir gün yeniden çekim yaptım” diyerek duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştu. Ancak bu kararlı tavır, kısa sürede yerini beklenmedik bir dönüşe bıraktı.

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Geçtiğimiz Cuma günü bir basın etkinliğinde konuşan Gunn, önceki açıklamalarını geri çekerek “Superman” için Los Angeles’ta ek çekimler yapılacağını doğruladı. “Gerçek test gösterimleri yaptık. Her zaman bir şeyler öğreniyoruz, düzenlemelerle küçük değişiklikler yapıyoruz. Belki birkaç ufak sahne çekebiliriz” diyen Gunn, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eskiden yeniden çekimlere karşıydım, çünkü bu süreç gerçekten zahmetli. Ama artık, ‘Keşke şu yumruk sahnesini şöyle çekseydim’ dediğimde geri dönüp bunu yapmayı seviyorum. Büyük bir şey olmayacak, ama birkaç detayı düzelteceğiz.”

Bu itiraf, filmin mevcut durumunda ciddi eksiklikler olduğuna dair spekülasyonları körükledi.

WARNER BROS’UN SESSİZ ÇIĞLIĞI

Aralık ayında The Hollywood Reporter (THR), Warner Bros’un stüdyosunda “Superman”in kaba bir kurgusunun gösterildiğini yazmıştı. Ancak makale, filmin kalitesine dair yorum yapmaktan kaçınarak gizemli bir ton benimsemişti:

“Gunn’ın güvendiği yakın ekibiyle sette bir gösterim yaptığını birden fazla kaynaktan duyduk. Filme dair söylentileri kendi kalemizde saklı tutuyoruz, ama şunu söyleyebiliriz: Yakın zamanda Los Angeles’ta birkaç gün ek çekim yapılacak.”

Bu satırların ardındaki belirsizlik, o dönemde bile dikkatli gözlerden kaçmamıştı.

THR’nin filmin durumu hakkında net bir değerlendirme sunmaması, stüdyonun çekincelerini gizlemeye çalıştığı izlenimini uyandırdı.

Gişe rekoru kıran filmle ilgili uzman değerlendirmeleri

Birkaç hafta sonra gelen yeni raporlar, fısıltıları daha yüksek bir tona taşıdı. İddialara göre, Warner setinde izlenen “Superman” kurgusu “bir tür kaos” olarak nitelendirildi ve stüdyo yöneticileri filmden “endişeli” olmaya başladı. Bu gerginlik, hiç de yersiz değil. Yaklaşık 300 milyon dolarlık dev bir bütçeyle çekilen “Superman”, DCU’nun geleceğini şekillendirecek ilk büyük adım olarak görülüyor.

Eğer film başarısız olursa, Gunn ve Peter Safran’ın liderliğindeki bu yeni evrenin temelleri sarsılabilir.

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ZAMAN DARALIYOR, UMUTLAR AZALIYOR MU?

Gunn’ın önünde hâlâ vakit var; “Superman”in 11 Temmuz 2025’te vizyona girmesi planlanıyor. Ancak test gösterimlerinden gelen bu olumsuz sinyaller, hem hayranları hem de Warner Bros’u tedirgin etmiş durumda.

Stüdyonun bu filme yaptığı devasa yatırım, sadece finansal bir bahis değil; aynı zamanda DCU’nun marka değerini yeniden inşa etme çabası. Önümüzdeki yıl vizyona girecek Craig Gillespie’nin “Supergirl: Woman of Tomorrow” filmi de dahil olmak üzere, DCU’nun diğer projeleri, “Superman”in başarısına bağlı görünüyor.

Sinema eleştirmeni ve akademisyen Dr. Julian Hanich, Hamburg Üniversitesi’nde yaptığı bir araştırmada, “Korku ve gerilim unsurlarıyla tanınan Gunn’ın, Superman gibi ikonik bir kahramanı yeniden yorumlaması büyük bir risk. Test gösterimlerinden gelen tepkiler, bu riskin henüz ödüllendirilmediğini gösteriyor olabilir” diyerek durumu değerlendirdi.

Öte yandan, Londra Queen Mary Üniversitesi’nden Prof. Stacey Abbott, “Gunn’ın geçmiş başarıları, ona ikinci bir şans tanınmasını hak ettiriyor. Ancak bu ölçekte bir projede hata payı çok düşük” diye ekledi.

DCU’NUN GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?

“Superman”in test gösterimlerindeki bu tökezlemesi, yalnızca bir filmin kaderini değil, tüm bir evrenin geleceğini etkileyebilir. Warner Bros’un “gergin” olduğu bir dönemde, Gunn’ın ek çekimlerle filmi toparlayıp toparlayamayacağı büyük bir soru işareti.

Hayranlar, Krypton’un son oğlunun beyazperdedeki yeni macerasını merakla beklerken, stüdyonun sessizliği ve Gunn’ın ani strateji değişikliği, DCU’nun yol haritasında fırtınalı günler olabileceğine işaret ediyor.

11 Temmuz’a kadar tüm gözler, bu süper kahramanın uçuşunu izlemek için gökyüzüne çevrilmiş durumda. Acaba Gunn, Superman’i kurtarabilecek mi, yoksa bu büyük umutlar yerle bir mi olacak?