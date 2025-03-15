Süpermodelin doğum sonrası paylaşımları takdir topladı

Dünyaca ünlü süpermodel Gisele Bündchen, doğumdan bir ay sonra Miami'de oğluyla birlikte yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. 44 yaşındaki model, sevgilisi Joaquim Valente ile birlikte dünyaya getirdiği oğlunu göğsüne bağladığı bir taşıyıcı içinde taşıdı. Beyaz bir şapka ve güneş gözlükleri takan Bündchen, bir yandan köpeğini gezdirirken bir yandan da bebeğiyle ilgilendi.

Brezilyalı model, eski eşi Tom Brady’den olan çocukları Benjamin ve Vivian ile de vakit geçiriyor. Üç çocuk annesi olan Bündchen’in doğum sonrası sağlığına odaklandığı ve ailesiyle vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduğu belirtildi.

DOĞUMDAN SONRA MUTLULUK VE ŞÜKRAN

Gisele Bündchen'e yakın kaynaklar, modelin doğum sonrası süreci iyi yönettiğini ve ailesiyle vakit geçirerek bu özel anların tadını çıkardığını aktardı. Bir kaynak, “Gisele çok mutlu ve huzurlu görünüyor. İlk ayını tamamen dinlenerek ve ailesine odaklanarak geçirdi” dedi.

Modelin yavaş yavaş yoga yapmaya başladığı ve kısa yürüyüşlerle eski rutinine dönmeye çalıştığı belirtildi.

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OĞLUNUN ADINDA DOĞAYA GÖNDERME

Gisele Bündchen’in sevgilisi Joaquim Valente ile dünyaya getirdiği bebeğinin adının River olduğu öğrenildi. Kaynaklar, modelin doğaya olan sevgisini oğlunun ismine de yansıttığını belirtti.

Bündchen’in hamileliği boyunca bu süreci özel tutmaya çalıştığı, ancak ilerleyen aylarda gizliliği korumanın zorlaştığı ifade edildi. Yakın çevresi, “Gisele hamileliği hakkında birçok tebrik mesajı aldı. Ancak süreci mümkün olduğunca kendi içinde yaşamak istedi” açıklamasını yaptı.