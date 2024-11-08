Supersonik uçak geliştiricisi Exosonic faaliyetlerini sonlandırdı

Supersonik ticari hava yolculuğu ve İHA teknolojisi geliştiren Exosonic, beş yıl süren çalışmalarının ardından kapanma kararı aldı. Şirket, operasyonlarına devam etmek için gerekli desteği bulamadığını açıkladı. Web sitesinde yayımladığı güncellemede, ekip hala sessiz supersonik uçuş ve ABD Savunma Bakanlığı için supersonik İHA'lara duyulan ihtiyacı savunsa da, bu projeler için müşteri desteği sağlanamadığı için şirketin sürdürülebilir olamayacağı belirtildi.

2019 yılında kurulan Exosonic, havacılık sektöründe deneyimi bulunan Norris Tie tarafından kuruldu. Tie, Northrop Grumman ve Lockheed Martin gibi büyük şirketlerde çalışmış, NASA için X-59 uçağının geliştirilmesinde yer almıştı. Y Combinator’ın 2020 kış dönemi programına katılan Exosonic, yatırımcılardan 4.5 milyon doların üzerinde fon topladı ve ABD Hava Kuvvetleri’nden küçük hibeler aldı.

Şirket, 2024 yılı başlarında California'da yapılan test uçuşuyla EX-3M Trident adlı supersonik İHA'sının ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Ayrıca Horizon adlı supersonik yolcu uçağı ve Revenant adında büyük bir İHA daha geliştirme aşamasındaydı. Ancak şirket, savunma sanayisinde sıkça karşılaşılan “ölüm vadisi”ni aşmakta zorlandı ve yeterli devlet desteği bulamayınca faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı.