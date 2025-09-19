Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan hastanede hayatının şokunu yaşadı! Köpeğini gezdirirken merdivenlerden yuvarlandı

Hastanede yapılan ilk muayenelerde herhangi bir ciddi bulguya rastlanmamasına rağmen, Semiramis Pekkan "Madem buradayım, kapsamlı bir check-up yaptırayım" diyerek doktorlardan detaylı bir inceleme talep etti. Bu karar, sanatçının hayatında beklemediği bir şoku yaşamasına neden oldu.

AKCİĞERİN ALT LOBUNDA KÖTÜ HUYLU KİTLE TESPİT EDİLDİ

Detaylı incelemeler sonucunda Pekkan'ın sol akciğerinin alt lobunda tespit edilen kötü huylu bir kitlenin cerrahi operasyonla alındığı ortaya çıktı. Pekkan, yaşadığı bu süreci "Sol akciğerimin alt lobunda kötü bir kitle olduğu ortaya çıktı ve alındı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey sebepsiz değil. Şimdi çok iyiyim" ifadelerini kullandı.

"BİR AVUÇ ÜZÜMLE AKŞAMI GEÇİRDİĞİM ZAMANLAR OLDU”

Bu sağlık sorununun yanı sıra, Pekkan sanat hayatının ilk dönemlerinde yaşadığı ekonomik zorluklara da değindi. Açlığın ne demek olduğunu bildiğini belirten sanatçı, tiyatroya büyük bir tutkuyla başladığını ama maddi karşılığını alamadığı zamanlar olduğunu ifade etti.

"Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu" diyerek o günleri anlatan Pekkan, bu deneyimlerin karakterini ve hayat görüşünü şekillendirdiğini, zorlukların kendisini yıldırmadığını ve sanata olan tutkusundan asla vazgeçmediğini vurguladı.