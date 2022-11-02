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Ajda Pekkan'dan üzücü haber. Apar topar ameliyata alındı

Süperstar Ajda Pekkan sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçirdi ve kalça kemiği çatladı. Apar topar ameliyata alınan Pekkan'ın tüm konserleri de iptal edildi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 11:52
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Süperstar apar topar ameliyata alındı! Ajda Pekkan'dan üzücü haber

Ajda Pekkan'dan üzücü haber. Apar topar ameliyata alındı
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Pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan’dan kötü haber geldi. Bu sabah evinde düşen 76 yaşındaki Pekkan’ın kalça kemiği çatladı. Ajda Pekkan apar topar kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Tüm konserleri de iptal edilen Ajda Pekkan’ın sosyal medya hesabından ünlü sanatçı hakkında duyuru yapıldı. 

KONSERLERİ İPTAL OLDU

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim.”

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