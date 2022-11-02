Ajda Pekkan'dan üzücü haber. Apar topar ameliyata alındı

Pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan’dan kötü haber geldi. Bu sabah evinde düşen 76 yaşındaki Pekkan’ın kalça kemiği çatladı. Ajda Pekkan apar topar kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Tüm konserleri de iptal edilen Ajda Pekkan’ın sosyal medya hesabından ünlü sanatçı hakkında duyuru yapıldı.
KONSERLERİ İPTAL OLDU
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim.”
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