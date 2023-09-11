Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteklerindeki verimli arazilerde yetiştirilen domatesler, kurutularak birçok ülkeye ihraç ediliyor.

KAYNAK: AA
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 1

Tarım işçileri tarafından kentteki tarlalardan toplanarak sepetlere konulan domatesler, araçlarla Adilcevazlı domates üreticisi Cüneyt Duk'un, Süphan'ın eteğinde 100 dönüm alanda oluşturduğu sergi alanına getiriliyor.

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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 2

Mevsimlik tarım işçileri tarafından doğrandıktan sonra tuzlanarak kurutulmaya bırakılan domatesler, İzmir'deki firmaya satılıyor.

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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 3

Burada işlenen kurutulmuş domatesler de başta İtalya olmak üzere, birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor.

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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 4

İlçede 25 yıldır domates üreticiliği yapan Duk, gazetecilere, geçen yıl 100 dönüm alana ektikleri domatesle kurutma işine başladıklarını söyledi.

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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 5

Bu yıl da 250 dönüm araziye domates ekerek 100 dönümlük sergi alanı oluşturduklarını anlatan Duk, "Kuruttuğumuz domateslerin tamamı ihraç ediliyor. Domateslerimiz sos yapımında ve pizzada kullanılıyor.

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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 6

İstihdama da katkımız oluyor. 150 ile 200 arasında tarım işçisi çalışıyor. Sayıyı ve üretimi artırarak hem işçimize hem de bölgedeki çiftçimize yeni bir alan açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 7

Sergi alanında yıllık 4 bin ton üretim yaptıklarını belirten Duk, 10-12 kilogram domatesten 1 kilogram kuru domates elde ettiklerini dile getirdi.

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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 8

Kuru domatesi, ilçe ekonomisine alternatif ürün olarak sunduklarını kaydeden Duk, "Burada genelde sofralık domates ekiliyor. Piyasası belli olmuyor ama ektiğimiz domatesin sabit bir piyasası var.

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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 9

Çiftçinin acaba ne olacak, piyasası düşecek mi diye bir korkusu olmuyor. Çiftçiler rahat şekilde alım garantili olarak domatesini ekip pazarlayabiliyor. Kendi ektiğimiz 250 dönümün haricinde çiftçilerden de domates alıp kurutuyoruz." dedi.

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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 10

"ÇİFTÇİLERDEN ALDIĞIMIZ DOMATESİ İHRAÇ EDİYORUZ"

Kuru domatesleri ihraç eden İzmir'deki firmanın temsilcisi İsmail Mürselim ise Ege Bölgesi'nde uzun yıllardır yaptıkları kurutulmuş domates işini, 10 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine taşıdıklarını belirtti.

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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 11

Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'dan sonra Adilcevaz'da da bu işe başladıklarını aktaran Mürselim, "Çiftçilerimizle sözleşmeli tarım yapıyoruz. Çiftçilerimizden aldığımız domatesleri sergi alanında kesip, kurutup ihracatını yapıyoruz.

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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 12

Kuruttuğumuz domatesleri, İzmir'deki fabrikamızda işleyip paketledikten sonra İtalya başta olmak üzere, Avrupa ülkelerine gönderiyoruz." açıklamasında bulundu.

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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 13
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 14
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 15
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 16
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 17
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 18
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 19
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 20
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 21
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 22
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 23
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 24
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 25
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 26
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 27
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 28
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 29
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 30
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 31
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 32
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 33
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 34
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Süphan Dağı’nda yetişiyor 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Türkler 1 kilo bile alamıyor 35
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