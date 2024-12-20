Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı

Çankırı'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Çankırı'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Çankırı'da F.E.A., E.Ş. ve M.G. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, 582 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Polis ekiplerince F.E.A., E.Ş. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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