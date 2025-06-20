Şüphe üzerine durduruldu, firari uyuşturucu taciri çıktı

Kaynak: İHA
Şüphe üzerine durduruldu, firari uyuşturucu taciri çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde polisin dikkati üzerine durdurulan bir kişi, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari çıktı.


Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, 20 Haziran 2025 günü ilçe genelinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri Ü.Y. (28) isimli şahsı durdurdu. Yapılan kimlik ve GBT sorgulamasında, Ü.Y.’nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.


Şüpheli, ekiplerce gözaltına alınarak Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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