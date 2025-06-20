Şüphe üzerine durduruldu, firari uyuşturucu taciri çıktı



Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, 20 Haziran 2025 günü ilçe genelinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri Ü.Y. (28) isimli şahsı durdurdu. Yapılan kimlik ve GBT sorgulamasında, Ü.Y.’nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.



Şüpheli, ekiplerce gözaltına alınarak Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.