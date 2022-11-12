Şüpheli araç durduruldu içinden bakın ne çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.



İHA'da yer alan habere göre, Kayseri girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 22 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobildeki 1 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.