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Şüpheli araç durduruldu içinden bakın ne çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde 22 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 12:46
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Şüpheli araç durduruldu içinden 22 kilo kokain çıktı

Şüpheli araç durduruldu içinden bakın ne çıktı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.

İHA'da yer alan habere göre, Kayseri girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 22 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobildeki 1 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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