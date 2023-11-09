Şüpheli hareketler yapan hırsızlar Karpuzlu’da yakalandı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde polis ekipleri devriye görevi yaptıkları esnada hareketlerinden şüphelenerek takip ettiği ve yakaladığı 2 kadının hırsızlık olayına karıştığı tespit edilirken, şüphelilerin üzerlerinde ziynet eşyaları bulundu.

KAYNAK: İHA
Şüpheli hareketler yapan hırsızlar Karpuzlu’da yakalandı

Aydın Karpuzlu’da devriye görevi yapan Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kadını takibe aldı. Takip esnasında polisi fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yakalanan iki kişinin üzerlerinde ziynet eşyaları ele geçti. Soruşturma kapsamında ziynet eşyalarını sahibine teslim edildi. Polis ekipleri 2 kadın şüpheliyi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkan C.C. ve G.A. isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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