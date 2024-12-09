Şüpheli hareketleri nedeniyle yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Şüpheli hareketleri nedeniyle yakayı ele verdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen devriye çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca Hacıaliobası Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında durdurulan bir araç içerisinde şüpheli hal ve hareketlerde bulunan S.Ö. (54) isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 76 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

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