Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan arkadaşının evine Beyza Yavuz, bir süre sonra arkadaşı tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OALCAK
Yavuz’un ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yavuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.