Şüpheli ölüm! Büyükada sahilde erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA

Büyükada'da sahilde hareketsiz yatan kişiyi görenler hemen ekiplere haber verdi. Erkek ceset olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İstanbul Büyükada sahilde meydana geldi. Denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir erkek cesedini karaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 25-30 yaşlarında olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, henüz kimliği belirsiz erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek ve ölüm sebebini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüpheli ölüm! Büyükada sahilde erkek cesedi bulundu

Son Haberler
Rixos Mısır’dan tarihi gece: Jennifer Lopez’den Rixos misafirlerine özel konser
Rixos Mısır’dan tarihi gece: Jennifer Lopez’den Rixos misafirlerine özel konser
90’ların yıldızı Bora Gencer kaza geçirdi: 'Öptüm Seni Şeker' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı
90’ların yıldızı Bora Gencer kaza geçirdi: 'Öptüm Seni Şeker' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı
GÖLPARKFEST festivalindeki iddialar ile ilgili CHP grubu önerge verdi!
GÖLPARKFEST festivalindeki iddialar ile ilgili CHP grubu önerge verdi!
Bilecik’te Hamsu Köprüsü tadilat çalışmaları olaylı başladı
Bilecik’te Hamsu Köprüsü tadilat çalışmaları olaylı başladı
Gedson Fernandes gerçekleri! Bu yüzden gitmiş
Gedson Fernandes gerçekleri! Bu yüzden gitmiş