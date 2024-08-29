Şüpheli ölüm cinayet çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şüpheli ölüm cinayet çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde yerde hareketsiz yatan adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polislerin gözaltına aldığı adamın oğlu babasını döverek öldürdüğünü itiraf etti.

Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında oturan 47 yaşındaki Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında eşi 51 yaşındaki Cihangir A.'yı yerde hareketsiz halde yatarken gördü.

Kocasından tepki alamayan kadın 112 ve polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın öldüğünü tespit etti.

Polis memurları hayatını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu belirleyince o sırada evde olan oğlu 27 yaşındaki Ufuk A.'yı sorgulamak için karakola götürdü.

Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., gözaltına alındı. Ufuk A.'nın babasını döverek öldürdüğünü itiraf etti.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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