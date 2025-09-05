Şüpheli ölüm! Genç kadın tatil cennetinde ölü bulundu

Tatil cenneti Muğla Akyaka'da şüpheli ölüm... Denizli'den Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne tatile giden 34 yaşındaki Saliha Kılıç kendisinden 2 gün boyunca haber alınamaması ve odasından kötü kokular gelmesi üzerine odasında ölü bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şeker hastası olduğu öğrenilen genç kadının ölümünün doğal sebeplerle mi olduğu yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Öte yandan kadincinayetlerinidurduracagiz platformunun verilerine göre Ağustos ayında 29 kadın cinayeti işlendi. 28 kadının ölümü 'şüpheli' bulundu.

