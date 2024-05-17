Şüpheli şahıs uyuşturucu maddelerle yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik il genelinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen aramalarda; 3 bin 122 sentetik ecza, 223 metadon hap, 3 bin 957 ilaç, 1 gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen tıbbi elektronik sigara sarma makinesi, 10 bin dal boş makaron, 740 dal sarılmış sigara, 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekipler tarafından 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde işlem yapılarak gözaltına alındı. İşlemlerin bitmesinin ardından şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Ayrıca şahıs hakkında KOM Şube Müdürlüğü tarafından Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.