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Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı

Kayseri’de Güven Timler tarafından yapılan çalışmalarda; bir şahıstan 21,88 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan aranan bir kadın da yakalandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 22:49
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Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı

Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı
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Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte güveni sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerce Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesi Anayurt caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen E.H.’nin yapılan üst aramasında alüminyum folyoya sarılı 3 parça halinde ve bir parça plastik kutu içerisinde, toplamda 21,88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca ekiplerce yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen E.K. isimli kadının da yapılan sorgusunda ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar ve uyuşturucu madde Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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