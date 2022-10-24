Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı



Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte güveni sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerce Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesi Anayurt caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen E.H.’nin yapılan üst aramasında alüminyum folyoya sarılı 3 parça halinde ve bir parça plastik kutu içerisinde, toplamda 21,88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca ekiplerce yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen E.K. isimli kadının da yapılan sorgusunda ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar ve uyuşturucu madde Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.