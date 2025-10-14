İstanbul’un Fatih ilçesinde, Mimar Hayrettin Mahallesi’nde dün sabah saat 06.30’da yaşanan olayda, bir handa bekçilik yapan yaşlı bir adam, hız yapan motosiklet sürücüsünü uyardı. Defalarca ikaz etmesine rağmen sürücünün hız kesmemesi üzerine yaşlı adam, motosiklete süpürgeyle vurdu.

Bu hareket, motosikletli genci öfkelendirdi. Geri dönen sürücü, yaşlı adama yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, öfkeli genci güçlükle sakinleştirerek kavgayı ayırdı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın süpürgeyle motosiklete vurduğu, ardından sürücünün adama saldırdığı net bir şekilde görülüyor.

Yaşlı adamın darp sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların ifadelerine başvurdu. Mahalle sakinleri, bölgede sıkça hız yapan motosikletlilerden şikayetçi olduklarını belirtti.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için trafik denetimlerini artıracağını duyurdu. Olay, sosyal medyada da yankı uyandırarak, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyması gerektiği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.