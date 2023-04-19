Süpürgeotu böbrek kum ve taşlarının düşürülmesine yardımcı olur

Editör: Beyza Damcıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan süpürgeotunun faydaları dikkat çekti.

Süpürgeotu böbrek kum ve taşlarının düşürülmesine yardımcı olmasından birçok sağlık sorununa iyi geldiği bildirildi.

KUM DÖKME NEDİR?

Kum dökme özellikle fosfat, sistin ve oksalat gibi kristallerin vücudun bulunduğu sıcaklıkta idrarda çözünememesi sonucunda katı olarak parça parça idrarda kalmasıdır.

SÜPÜRGE OTU TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Süpürge otu tohumunu ezip suyla karıştırarak tüketebilirsiniz. Örneğin kurdeşen sorunu için sabah ve akşam birer bardak suya bir çay kaşığı tohum ezmesi atarak içebilirsiniz.

Süper otu tohumunu yine ezip zeytinyağı ile karıştırarak süpürge otu kürü kullanabilirsiniz. Bu karışım cilt sorunlarınızın hafiflemesine yardımcı olabilir.

SÜPÜRGEOTU NEDİR?

Fundagillerden; çiçekleri kırmızımtırak mor ve çan eklinde olan bir bitkidir. İşlenmemiş topraklarda yetişir. Çalı görünümündedir. Süpürge çalısı da denilen bu bitkinin kökünden ağızlık; dallarından da kaba süpürge yapılır. Çiçekleri, Ağustos ayından itibaren toplanıp, kurutulur.