Süpürgeotu çıbana iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan süpürgeotunun faydaları dikkat çekti.

Süpürgeotu ve zeytinyağı ile hazırlanan merheminin çıban ve egzamada kullanıldığında faydalı olduğu bildirildi.

ÇIBAN NEDİR?

Kıl köklerinin stafilokok adlı bakterlerin yol açtığı enfeksiyon sonucunda iltihaplanması sonucu oluşmaya başlayan çıban, bir tür deri hastalığıdır. Kıl köklerinin doğası gereği yağlı olması, iltihabın hızla çoğalmasına yol açar.

SÜPÜRGEOTU NEDİR?

Fundagillerden; çiçekleri kırmızımtırak mor ve çan eklinde olan bir bitkidir. İşlenmemiş topraklarda yetişir. Çalı görünümündedir. Süpürge çalısı da denilen bu bitkinin kökünden ağızlık; dallarından da kaba süpürge yapılır. Çiçekleri, Ağustos ayından itibaren toplanıp, kurutulur.

SÜPÜRGE OTU TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Süpürge otu tohumunu ezip suyla karıştırarak tüketebilirsiniz. Örneğin kurdeşen sorunu için sabah ve akşam birer bardak suya bir çay kaşığı tohum ezmesi atarak içebilirsiniz.

Süper otu tohumunu yine ezip zeytinyağı ile karıştırarak süpürge otu kürü kullanabilirsiniz. Bu karışım cilt sorunlarınızın hafiflemesine yardımcı olabilir.

Süpürge tohumunu ılık suya karıştırıp içecek olarak tüketebilirsiniz.