Süpürgeotu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan süpürgeotunun faydaları dikkat çekti.

SÜPÜRGEOTU NEDİR?

Fundagillerden; çiçekleri kırmızımtırak mor ve çan eklinde olan bir bitkidir. İşlenmemiş topraklarda yetişir. Çalı görünümündedir. Süpürge çalısı da denilen bu bitkinin kökünden ağızlık; dallarından da kaba süpürge yapılır. Çiçekleri, Ağustos ayından itibaren toplanıp, kurutulur.

SÜPÜRGEOTUNUN FAYDALARI

-İshali keser, idrar söktürür.

-Böbrek kum ve taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

-Nikriste de faydalıdır. Anne sütünü artırır.

-Lapası, ağrıları keser.

-Zeytinyağı ile hazırlanan merhemi, çıban ve egzamada faydalıdır.

- Cilt Hastalıklarını İyileştirebilir

-Toksinlerden arınmaya yarar

-Vajinal sorunları rahatlatabilir

-Boşaltım sistemini destekler

-İshali azaltabilir:

-Kasları güçlendirir

-Enerji verir

-Prostata iyi geldiği bilinir

SÜPÜRGE OTU TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Süpürge otu tohumunu ezip suyla karıştırarak tüketebilirsiniz. Örneğin kurdeşen sorunu için sabah ve akşam birer bardak suya bir çay kaşığı tohum ezmesi atarak içebilirsiniz.

Süper otu tohumunu yine ezip zeytinyağı ile karıştırarak süpürge otu kürü kullanabilirsiniz. Bu karışım cilt sorunlarınızın hafiflemesine yardımcı olabilir.

Süpürge tohumunu ılık suya karıştırıp içecek olarak tüketebilirsiniz.