Sürat 2 can aldı

Kaynak: İHA
Sürat 2 can aldı

Ankara'da kontrolden çıkan hafif ticari otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Aracın süratli olduğu ileri sürüldü.

Ölümlü kaza, gece saatlerinde Ankara-Eskişehir kara yolunda meydana geldi. Nuh Şengün idaresindeki hafif ticari otomobil, Üçpınar Mahallesi mevkisinde lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Şengün ile beraberindeki Sema Arslan hayatını kaybederken, yaralı G.K. ambulansla hastaneye nakledildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre diğer yollardan sağlandı. Aracın süratli olduğu ileri sürüldü.

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