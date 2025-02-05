Herkesi ilgilendiriyor, 14 Şubat'a özel kampanya! İndirimli taşınacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Herkesi ilgilendiriyor, 14 Şubat'a özel kampanya! İndirimli taşınacak

Sürat Kargo, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel tüm gönderileri indirimli taşıyacağını duyurdu.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmetlerini sürdüren Sürat Kargo, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yeni bir kampanya başlattı. Yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 28 Şubat tarihine kadar yapılacak tüm gönderilerde liste fiyatları üzerinden yüzde 35 indirim uygulanacak. Sevgiyi uzak mesafelere taşımak isteyenler, kampanyadan herhangi bir özel kod gerekmeden faydalanabilecek. Türkiye genelindeki 800'e yakın şubesi ve deneyimli ekibiyle hizmet sunan Sürat Kargo, Sevgililer Günü'nde de müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor.

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