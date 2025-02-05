Herkesi ilgilendiriyor, 14 Şubat'a özel kampanya! İndirimli taşınacak

Müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmetlerini sürdüren Sürat Kargo, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yeni bir kampanya başlattı. Yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 28 Şubat tarihine kadar yapılacak tüm gönderilerde liste fiyatları üzerinden yüzde 35 indirim uygulanacak. Sevgiyi uzak mesafelere taşımak isteyenler, kampanyadan herhangi bir özel kod gerekmeden faydalanabilecek. Türkiye genelindeki 800'e yakın şubesi ve deneyimli ekibiyle hizmet sunan Sürat Kargo, Sevgililer Günü'nde de müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor.