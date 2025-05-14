Sürat teknesinin çektiği deniz yatağı tekneye çarptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen deniz kazasında, sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağının iskeleye bağlı bir tekneye çarpması sonucu üç turist yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY PEKSİMET MAHALLESİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bodrum’un Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi üzerindeki sahilde meydana geldi. Polonya uyruklu Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47), sürat teknesiyle çekilen bir deniz yatağında tur attıkları sırada, deniz yatağı parkur iskelesinde bulunan başka bir sürat teknesine çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle deniz yatağından fırlayan üç turist, çarptıkları tekneye savruldu. Olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kamil Arkadıusz B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI, KAPTAN GÖZALTINA ALINDI

Kazanın yaşandığı an, çevredeki bir otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili olarak, deniz yatağını çeken sürat teknesinin su sporları kaptanı H.I. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.