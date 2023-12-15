Sürdürülebilir teknolojiler sektöründe yeni yatırım

Özel sermaye şirketi, sürdürülebilir biyoteknoloji çözümleri geliştiren şirkete yatırım yaptı.

İklim değişikliğinin etkileri olağanüstü hava olaylarıyla, suya erişim problemleriyle ve kuraklıkla kendini gösterirken, yeşil ekonomiye geçişte özel sermaye şirketlerinin ve melek yatırımcıların odağı da değişti. Yatırımcılar, portföylerine döngüsel ekonomiyi destekleyecek girişim ve teknolojileri ekleme konusunda harekete geçti. Bu kapsamda, Türkiye’de 2023’ün son yatırım haberlerinden biri de su teknolojilerinden geldi. Sürdürülebilir biyoteknoloji alanında geliştirdiği patentli teknolojiler ve baz parametrelerin sağlanması konusundaki çalışmalarıyla, bugüne dek Avrupa Komisyonu dahil birçok kurum tarafından ödüllendirilen Baktek, Türkiye'deki yatırımlara odaklanan önde gelen özel sermaye şirketi PCP Teknoloji Fırsatları Fonu'ndan yatırım aldı.

Su teknolojisi çözümlerine ihtiyaç artıyor

Başta atık suların merkezi sistemlere salımında çevreye verilen zararı önlemek, suyun tekrar kullanımını sağlamak için yağ tutucular, atık su hatları, paket arıtmalar ve atıksu arıtma tesisleri gibi yerlere entegre edilebilen çözümler geliştiren Baktek’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Alp Taşan, yatırımla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Atık suların dünyamıza verdiği zararların en aza indirilmesi vizyonuyla çıktığımız bu yolculukta, yüksek teknolojilerimizle halihazırda pek çok noktada sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz. Aldığımız yatırımla Baktek’in genişleme adımlarını hızlandırmaya, tüm canlıların yaşamı için vazgeçilmez olan su kaybını engellemeye devam edeceğiz.”

100’den fazla şirket tarafından kullanılıyor

Sürdürülebilir biyoteknoloji çözümleri geliştiren Baktek olarak, patentli teknolojilerle geleneksel uygulamalara kıyasla daha etkin atıksu arıtması sağladıklarını belirten Alp Taşan, “En az bakım gereksinimi, enerji verimliliği ve tak-çalıştır kolaylığıyla öne çıkan, IoT teknolojisinden güç alan BioGuy ve BioSea gibi ürünlerimiz; endüstriyel alanların, otellerin, alışveriş merkezlerinin, restoranların, hastanelerin, su dağıtım şirketlerinin, ev ve işyerlerinin de dahil olduğu onlarca noktada kullanılıyor. Türkiye’de ve yurt dışında 100’den fazla şirket Baktek’in çözümlerini tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası pazarları hedefliyor

Baktek’in bu yatırımla uluslararası pazarlarda büyümeye, Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarını artırmaya yönelik adımlarını hızlandıracağını belirten PCP Yönetici Ortağı Özlü Yalaza, şu değerlendirmeleri paylaştı: “Küresel bir biyoremediasyon çözümleri platformu oluşturulması yolunda Baktek Kurucu Ortakları Alp Taşan ve Murat Boygar Tatar ile güç birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. PCP olarak hızlı büyüyen, ihracat odaklı ve teknoloji destekli şirketlerin başarılı liderleri ve güçlü yönetim ekipleriyle ortak olarak, Türk şirketlerinin yurt içi ve yurt dışı büyümelerini desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.