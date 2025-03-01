Sürdürülebilirlikte yeni dönem! Yeşil olimpiyatlar

Örnek olarak 2016 Rio Olimpiyatları sırasında, altyapı projeleri ve etkinlikler için büyük miktarda enerji harcanmış ve karbon emisyonları önemli ölçüde arttı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: KARBON NÖTR OLİMPİYATLAR MÜMKÜN MÜ?

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Prof. Dr. Edward Giovannucci, karbon nötr bir olimpiyat düzenlemenin mümkün olduğunu ancak bunun ciddi planlama ve yenilikçi çözümler gerektirdiğini belirterek, "Karbon nötr bir olimpiyat düzenlemek, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının ve çevre dostu teknolojilerin kullanımını teşvik eder. Bu, spor dünyasında sürdürülebilirlik için önemli bir adım olabilir" dedi.

Schneider Electric CEO'su Peter Herweck, Paris 2024 Olimpiyatları'nın karbon nötr hedeflerine dikkat çekerek, "Paris 2024, karbon emisyonlarını azaltmak ve dengelemek için yenilikçi projeler uyguluyor. Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimli tesisler ve karbon dengeleme projeleri, bu hedefin merkezinde yer alıyor" şeklinde ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SPOR

Journal of Sports Science & Medicine 'de yayımlanan bir çalışmada, büyük spor etkinliklerinin çevresel etkilerinin azaltılmasının, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynadığı belirtildi.

Araştırma, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, atık yönetimi ve çevre dostu ulaşım çözümlerinin, spor etkinliklerinin karbon ayak izini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.

PARİS 2024: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖNCÜ BİR OLİMPİYAT

Paris 2024 Olimpiyatları, karbon nötr bir etkinlik düzenleme hedefiyle dikkat çekiyor. Organizasyon komitesi, karbon emisyonlarını önceki olimpiyatlara kıyasla %50 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için şu adımlar atıldı:

1. Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Tesislerde güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor.

2. Enerji Verimli Tesisler: Olimpiyat Köyü, enerji tasarrufu sağlayan akıllı binalardan oluşuyor ve bu binalar ileride konut projelerine dönüştürülecek.

3. Plastik Atıkların Azaltılması: Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı teşvik ediliyor.

4. Çevre Dostu Ulaşım: Elektrikli otobüsler, bisiklet yolları ve toplu taşıma çözümleri, karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

KARBON NÖTR OLİMPİYATLARIN GELECEĞİ

Uzmanlar, karbon nötr olimpiyatların gelecekte daha yaygın hale geleceğini ve spor dünyasında sürdürülebilirlik için bir standart oluşturacağını öngörüyor.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Karbon nötr olimpiyatlar, çevresel sürdürülebilirlik için önemli bir adım olabilir. Bu tür etkinlikler, yalnızca çevreyi korumakla kalmaz, aynı zamanda toplumlara çevre bilinci aşılar" dedi.