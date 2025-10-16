Suriye'de PKK yönetimindeki bölgede 'Rojava milli takımı' kuruldu.

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği'ne (CONIFA) yapılan başvuru da kabul edildi. CONIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Rojava milli takımı"nın birliğin yeni üyesi olduğu belirtildi.

Takımın maçlarının Ayn el-Arab (Kobani) kentindeki 5 bin kişilik statta oynayacağı kaydedildi.

Kuzey Irak merkezli Rudaw'a konuşan takımın sorumlusu Cudi Efrin kod adlı kişi, "Tarihimizde ilk kez uluslararası bir turnuvaya katılacağız. Oyuncularımızın tamamı Rojavalı ancak diasporada yaşıyorlar. CONIFA’ya katılarak Rojava futbolunu üst seviyelere taşımak ve dünyaya tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Futbol Federasyonları, uluslararası alanda tanınmayan ülkeler ya da tek taraflı bağımsızlık ilan eden bölgelerin takımlarından oluşuyor.

Birliğin üyeleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Güney Osetya, Tibet, Keşmi gibi takımlar da yer alıyor. Üye takımlar 2014'ten beri 2 yılda bir 'dünya kupası' düzenliyor