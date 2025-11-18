TMBB'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun PKK lideri Abdullah Öcalan İle görüşüp görüşmeyeceği günlerdir tartışılıyor.

Şimdiye kadar komisyonda tutumunu net olarak açıklayan DEM Parti ve MHP’li üyelerin bu konuda karar verilmesi için ısrar ettiği bilinirken, AKP'li vekillerden ise henüz net bir açıklama gelmemişti.

Komisyonda İmralı uygulaması Cuma günü yapılacak toplantının ardından belli olacak. Toplantıda oylama yapılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Komisyon'da İmralı'ya gitme oylaması yapılacağını açıkladı:

“Bu hafta cuma günü komisyon, saat 14’te İmralı’ya gitme gündemiyle toplanacak”

CHP BİR GÜN ÖNCE TOPLANACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de komisyonun kararına ilişkin sorulan bir soruya perşembe günü kendi üyeleriyle görüşeceklerini bildirerek cevap verdi.