Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup koordinatörleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya gelmişti.
Söz konusu toplantıda yarınki toplantının planlamasının yapılması bekleniyordu ancak toplantının ertelendiği bildirildi.
"TEKNİK NEDENLERLE ERTELENDİ"
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ertelenmesine ilişkin konuşan CHP'li Murat Emir “Yarınki toplantı teknik nedenlerle ertelendi. Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor” dedi
