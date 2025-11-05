Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup koordinatörleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya gelmişti.

Söz konusu toplantıda yarınki süreç toplantısının planlamasının yapılması bekleniyordu.

Ancak Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada; TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın toplanamayacağı duyuruldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA ERTELENMİŞTİR"

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı önümüzdeki haftaya ertelenmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada toplantının günü, saati ve gündeminin ayrıca duyurulacağı belirtildi.

"TEKNİK NEDENLERLE ERTELENDİ"

Yaklaşık 1,5 saat süren kabul sonrası CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yarınki toplantının teknik nedenlerle ertelendiğini dile getiren Emir, "Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor. Kabulde Meclis Başkanı Kurtulmuş ile komisyon raporu belgesinin yöntemiyle ilgili bir istişare fırsatı bulduk. Sayın Meclis Başkanı önümüzdeki hafta başında tekrar grup başkan vekillerini toplayıp, böyle bir toplantı daha yapmayı düşündüğünü iletti bize. Tabii kendi takdirleridir. Dolayısıyla da önümüzdeki hafta başında bir toplantı ve sonrasında da önümüzdeki perşembe de komisyon toplantısı planlanıyor" şeklinde konuştu.

"İMRALI'YA GİDİŞ KONUSU GÜNDEME GELMEDİ"

Komisyonun dinleyeceği kişilerle ilgili teknik sorunlardan dolayı bir erteleme yapıldığının altını çizen Emir, "Toplantıda konuştuğumuz başlık; hem bu haftaki toplantının yapılmayacak olması hem de önümüzdeki hafta yapılacak toplantının planlaması ve raporlamayla ilgili usul alışverişinde bulunduk. İmralı'ya gidiş konusu gündeme gelmedi. Meclis Başkanlığı da resmi bir açıklama yapacaktır" dedi.