"Süreç" komisyonunda dördüncü toplantı

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adlandırılan TBMM'de açılım süreci komisyonunun dördüncü toplantısı bugün 14.00'te başladı.

Komisyon toplantısının açış konuşmasınıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açıklama yaptı. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuştu.

Bugünkü oturumun konukları ise şehit yakınları ve gaziler dinlenecek.

"ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, "İttifak ile ortaya konulan görüş doğrultusunda değerli şehit yakınlarını ve gazilerini dinleyeceğiz. Eğer bugün Türkiye’de artık terörün hiç olmadığından konuşabilir hale geldiysek, bunu şehitlerimize borçluyuz. Geldiğimiz bu sürecin hiçbir noktasında herhangi bir şekilde pazarlık olmamıştır ve olmayacaktır. Bunu şehit ailelerimizin ve gazilerimizin huzurunda bir kez daha söylüyorum. TBMM, hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan bu sürecin bir an önce bitirilmesi ve bu ülkede ebedi kardeşliğin tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un ardından söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bakanlığın şehit yakınları ve gazilerle ilgili yürüttüğü faaliyetlerle ilgili komisyon üyelerini bilgilendirdi.

Aile Bakanlığı’nın şehit ailelerine toplam 803 bin 367 ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Göktaş, şehit ve gazi yakınlarına kamuda istihdam imkanı yaratıldığını belirtti.

Bakanın ardından şehit aileleri ve gaziler söz aldı.

Toplantıda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimler Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehir Aileleri Vakfı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği başkanları da yer aldı.

Yarın ise komisyonda Cumartesi anneleri ile Barış Anneleri, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecek.