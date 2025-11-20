MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan yeni ‘süreç’ için yarın kritik gün.

TBMM bünyesinde ‘süreci hızlandırmak ve yasallaştırmak’ adına kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun üyeleri yarın, PKK elebaşı Öcalan ile görüşülüp görüşülmeyeceğini oylayacak. Tam da bu kritik oylama öncesinde partiler kendi içlerinde toplanıp yarınki tavırlarının ne olacağını değerlendirdi. İşte bir “kim nerede duruyor?” rehberi:

BAHÇELİ’DEN REST, ERDOĞAN’DAN TAÇ

Kimin nerede durduğuna önce bu yeni sürecin en önemli iki aktörünün son demeçleriyle bakmak gerek çünkü söylemler açısından tam bir birliktelik söz konusu değil. Öcalan ile görüşmeyi gündeme getiren MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada sürecin kritik bir seviyeye geldiğini ve komisyon üyelerinin İmralı Adası'na gitmesi gerektiğini belirtmişti. Hatta vites yükseltmiş ve “Kimse gitmezse İmralı'ya ben giderim" diyerek adeta rest çekmişti.

Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise konuşmasında bu kez tasdikten çok temkin göze çarptı. Erdoğan, "Komisyonun bundan sonraki oturumları dahil bundan sonraki süreçte aynı yapıcı, sağ duyulu ilerleyeceğine inanıyorum. Komisyonun Türkiye’nin güvenli geleceği için en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum" diyerek topu komisyona atmıştı.

MHP’LİLERİN OYU KESİN, AKP’LİLER ‘OLUMLU’

Şimdi liderleri bir kenara bırakıp hangi parti yarın nerede duracak, ona bakalım. MHP’nin -Bahçeli’nin grup konuşmasında kopan alkışlardan da anlaşılacağı üzere, İmralı’ya gidilmesi yönünde oy kullanacağı kesin.

AKP de bugün rengini tam olarak belli etti.

Komisyon kararı öncesinde AKP Grubu, kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyonda Öcalan’la görüşme konusunda yapılacak oylamayla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Oylama bir ihtiyaç mı da bilmiyorum. Bir dinlemeden bahsediyoruz. Bundan önce bir dinleme olduğunda biz oylamaya sunmamıştık. Komisyon yeni bir dinleme yapacak. Bu yüzden Komisyon üyeleri değerlendirme yapar. Ama oylamaya ihtiyaç olur mu olmaz mı emin değilim."

Öte yandan gazeteci Hilal Köylü de İmralı'ya gidecek AKP'lilerin Öcalan ile görüntü vermeye çekindiğinden bahsetmişti.

DEM PARTİ GİDECEKLERİ İSİMLERİ BİLE AÇIKLADI

DEM Parti sürecin başından itibaren komisyonun İmralı'ya gitmesi gerektiğini belirtirken Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, heyette yer alacak ismi de açıkladı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in oluşturulacak heyette olacağını açıklayan Doğan, bugün yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Bizden parti olarak komisyonun oluşturulacak heyette İmralı adasına gidecek komisyon üyemizi de belirledik aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulumuzda. Eğer bir kişiyle temsil edilirse Parti, Grup Başkanvekilimiz aynı zamanda komisyonda da koordinatör Grup Başkanvekili olarak görev üstlenen arkadaşımız Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak."

CHP’NİN KARARI SÜRPRİZ OLACAK

DEM Parti’nin “en önde görmek istediği” yönünde açıklama yaptığı CHP ise bugün renk vermemeyi tercih etti. Komisyondaki oylamada en çok CHP'nin hangi tarafta yer alacağı merak konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin oylamadaki tavrını belirlemek için bugün komisyonun CHP'li üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından kesin bir karar çıkmadı. CHP'nin yetkili organlarının konuyu görüşmeye devam edeceği ve kesin kararın yarın komisyon toplantısından önce belirleneceği vurgulandı.

Komisyonda yer alan diğer partilerden Yeniden Refah Partisi ve Demokratik Sol Parti ise Öcalan ile görüşmeye kesin bir dille karşı çıktı.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da HalkTV’de canlı yayına bağlanarak, partisinin yarın takınacağı tavra ilişkin konuştu.

Partilerinin kararının kamuoyuna yarın açıklanacağını hatırlatan Başarır, "Net bir şekilde söylüyorum. Bakın, yarın grup başkanvekilimiz Sayın Murat Emir ve 11 tane arkadaşımız bu konuda oylamaya katılacak, partinin görüşünü verecek. Ama buradan şunu söyleyebilirim: Ülkemizin, yurttaşlarımızın vicdanlarını zedelemeyecek bir karar olacaktır" dedi.

BAŞARIR 'TOPLUMUN ÇİZGİLERİ' DEDİ

Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda topu ortada çevirdiğini ileri sürdü:

“Biz tabii ki barıştan yanayız. O yüzden komisyondayız. O yüzden adımların atılmasını istiyoruz. Ama şimdi, bugüne kadar tek kelime etmeyecek bu ülkenin cumhurbaşkanı, aslında bu konuyla ilgili de enine boyuna çıkıp televizyonda 10 dakika bile zaman ayırmayacak, grup toplantısı yaptı. Herhalde altı tane grup toplantısını yaptı ağustostan bugüne kadar, hiçbir görüş bildirmeyecek. Ana muhalefet partisi önden gitsin. Hayır yani. Lütfen. Önce adresleri doğru bilelim.

Biz barışa, barış sürecine her konuda katkı veriyoruz ama toplumun da sonuçta çizgileri var.”

OYLAMANIN MATEMATİĞİ NASIL?

Komisyonda AKP'den 22, CHP'den 11, DEM Parti'den beş, MHP'den dört, Yeni Yol Grubu'ndan üç, HÜDA PAR'dan bir, Yeniden Refah Partisi'nden bir, TİP'ten bir, EMEP'ten bir, Demokratik Sol Parti'den bir ve Demokrat Parti'den bir milletvekili ile toplam 51 üye bulunuyor.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Feti Yıldız, yarın yapılacak oylama kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluğun yeterli olacağını söyledi.

Komisyonun çalışma esaslarına göre yasa teklifleri için beşte üç nitelikli çoğunlukla, diğer hususlarda ise salt çoğunlukla karar alınıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı ziyareti konusunda da nitelikli çoğunlukla karar alınacağını ifade etmişti. Bu durumda İmralı ziyareti için 31 komisyon üyesinin "Evet" oyu vermesi gerekiyor.

HalkTV’nin haberinde yapılan hesaplamaya göre; AKP, MHP ve DEM Parti'nin toplam üye sayısı tam 31 ediyor. Bu üç partinin üyelerinin firesiz şekilde ziyarete onay vermesi halinde İmralı'ya gidiş kesinleşecek. Salt çoğunluk aranması halinde ise 26 vekilin oyu yeterli olacak.