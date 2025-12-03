Devletin İmralı'da terör örgütü kurucusu Öcalan'la, görüşmesi üzerine kurulu süreç son günlerde, terör PKK'dan gelen "Başka adım yok" açıklaması ile sarsılmıştı. Süreç bu kez de 'Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin en etkili ismi IKDP lideri Mesud Barzani'nin ve Cizre ziyaretiyle sarsıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Barzani Karargahı Sözcülüğü’ adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir.

KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

TARTIŞMAYA ÇELİK DE KATILDI

IKBY'nin eski Başkanı Barzani’nin Cizre’deki görüntüleri ve ardından Bahçeli ile aralarında geçen uzaktan sözlü atışmaya AKP sözcüsü Çelik de katıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, IKBY'nin eski Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani’nin Cizre’deki görüntülerine ve Barzani’nin ofisinden MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına ilişkin yapılan açıklamaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, durumu “nahoş” olarak değerlendirdi ve Cizre’deki görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BARZANİ’NİN GEÇMİŞİNİ ÖVDÜ

Habertürk’e açıklamalar yapan Çelik’in konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:

“Orada terör örgütünün faaliyetlerini yoğun şekilde yaptığı zamanlarda sokaklarda canlılık yoktu. Bakın orada festivaller yapılıyor, kültürel toplantılar da yapılıyor. Şehitlerimiz Allah gani gani rahmet eylesin. Bize mesaj verdiler. Canımızı feda ediyoruz bizim çocuklarımız özgür yaşasın diye. Ege'de nasıl festival havası varsa şimdi orada da aynı şey var. Biz söz vermiştik 'Fırat'ın Dicle'nin, Zap suyunun kuzularını emperyalizmin çakallarına feda etmeyeceğiz'. Bu sözün tutulduğu yerdir.

Sayın Barzani'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir görüşme yapmıştı. Fiilen başkan olduğu dönemde de bir konu hariç bütün konularda Türkiye ile gayet iyi dostluk ilişkisi içinde oldu. O konu da referandum meselesiydi. İyi ilişkilerimiz oldu. Ben KDP'nin kongresine katıldım. Türkiye ile ilgili doğrudan pozitif mesajlar verdi. Orada sadece Türk heyetiyle görüştü. DEAŞ'a karşı oranın korunmasında Türkiye aktif rol üstlendi."

BAHÇELİ’YE KOL KANAT GERDİ

AKP Sözcüsü, Barzani’nin siyasi ofisinden Bahçeli için yapılan “şovenist, ırkı ve kuzu postuna bürünmüş kurt” demecine de değindi:

“Barzani'nin şahsıyla, ziyaretiyle olumsuz ifade yok, görüntülerle olumsuz ifadeleri var. Ofis sözcüsü ırkçı ve şovenist gibi ifadeler kullanmış. Sayın Bahçeli'nin terörsüz bölge çerçevesinde etrafımızda kurulan saygı sevgi ilişkisi diyor. Orada asıl açıklamayı yapan kişi kimse onun kullandığı dil ırkçı ve şovenist. O açıklama doğrudan sayın Bahçeli'ye karşı saygısız ifadelerdir. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. Terörsüz bölge için emek veren bütün bir siyasi hayatın gücünü bu işe seferber etmiş, bu üslubun kullanılması akılsızlık, idraksizlik. Bunu kim kaleme almışsa düzeltilmesi gerekir. Sayın Barzani'nin ülkemize ziyareti milletimizin alicenaplığının göstergesidir diyor sayın Bahçeli.

Orada sayın Bahçeli'nin verdiği mesaj nahoş görüntülerle ilgilidir. Barzani'yle, gelişiyle ilgili bir cümle yok. Ofisin ifadeleri sayın Bahçeli'ye karşı kullanılması asla kabul edilemez. Bu dil terörsüz bölge sürecine zarar verecek bir dil olmuş.”

SDG’DEN BEKLENTİLERİ SIRALADI

Öte yandan Ömer Çelik, SDG örgütüne dair de konuştu. PKK’nın silah bırakmasının sembolik olacağı, tüm gücüyle SDG çatısı altında faaliyete devam edeceği endişesi toplumun belli bir kesiminde hakimken Çelik, SDG’nin nasıl olup da “terör örgütü olmaktan çıkacağını” açıkladı:

“SDG, 10 maddelik anlaşmaya uysun; havalimanlarını, gümrük kapılarını, petrol bölgelerini merkeze devretsin. O zaman Türkiye için tehdit olmaktan ve terör örgütü olmaktan çıkar.”

TARTIŞMA NASIL BAŞLAMIŞTI?

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılan KDP lideri Mesud Barzani'nin Türkiye'ye Peşmerge ile birlikte gelmesi tartışma yaratmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barzani'nin Peşmerge ile gelmesini eleştirerek, "Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt KDP lideri Mesut Barzani'nin ofisinden geldi. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada 'açılım sürecine' gönderme yapılarak, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" denildi.

BARZANİ: KOYUN POSTUNA BÜRÜNMÜŞ KURT

HER ‘SÜREC’İN ARANAN ADAMI: BARZANİ

Barzani, AKP’nin daha önceki “Kürt Açılımı”nda da aktif rol üstlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Şivan Perver ile eski Kürt siyasetçisi Leyla Zana ile birlikte Barzani’yi ön plana çıkarması, Kürt siyasetinde de kırılma yaratmıştı.