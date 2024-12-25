Sürekli bozulan motosikletini bayi önünde yaktı

Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Burak Açıkgöz, bayiden aldığı sıfır motosikletin sürekli arıza çıkardığını ve servise gitmesine rağmen çözüm bulamadığını belirterek, motosikletin değiştirilmesini talep etti. Açıkgöz, daha önce annesine de aynı markadan bir motosiklet almış ve o motosiklette de benzer arızalar yaşandığını öne sürdü. Ancak, bayi yetkililerinden olumsuz bir yanıt aldı.

MOTOSİKLETİNE BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ

Açıkgöz’ün, talebinin kabul edilmemesi üzerine sinir krizi geçirdiği ve bayinin önünde, çarşı esnafı ve vatandaşların gözü önünde üzerine benzin dökerek motosikletini ateşe verdiği öğrenildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, Açıkgöz’ü sakinleştirirken, bayi çalışanları yangın söndürme tüpü ile yanan motosiklete müdahale etti.

“ÇOCUKLARIMIN RIZKINI BU MOTORA BAĞLADIM”

Olay sonrası açıklama yapan Burak Açıkgöz, motosikletin arızalarından dolayı defalarca firmaya başvurduğunu, ancak bir çözüm bulamadığını belirtti. Açıkgöz, “Fabrikayı aradım, servise para ödedim, sorun bir türlü çözülmedi. Ben geceleri, günlüğü 800 liraya çalışıyorum. Çocuklarımın rızkını 100 bin lirayı bu motora bağladım. Yazıklar olsun bunlara, herkes duysun, görsün istiyorum” şeklinde konuştu.

FİRMA YETKİLİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Açıkgöz, firma yetkililerinden şikayetçi olduğunu belirtirken, polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, zarar gören motosiklet ailesine teslim edildi.