Sürekli deprem oluyor hissi yaşıyorsanız dikkat!

İstanbul’un Silivri ilçesi yakınlarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı depremde hasarlı bir kaç binanın zarar görmesi dışında yıkım yaşanmadı. Ancak özellikle geçmiş büyük İstanbul depremini yaşayanlar, yakın zamanda Kahramanmaraş merkezli büyük deprem faciasından da etkilenen çok sayıda insan yeniden büyük bir korku ile yüzleşti. Soğuk havaya rağmen gecesi dışarda geçirenler olduğu gibi evlerine mecburen girse bile her an deprem oluyor hissi yaşayanların da sayısı çok. Uzmanlar yaşanacak artçı depremlerin uzun süre devam edeceğini belirtirken yaşanan endişeli sürecinde uzaması söz konusu.

Büyük bir depremin ardından her şey sakinleşmiş gibi görünse de, bazı insanlar günler hatta haftalar boyunca hâlâ yer sarsılıyormuş gibi hissedebiliyor. Deprem olmasa bile her an sallanıyor gibi hissetme hali ise yine sık yaşanan durumların başında geliyor.

Bilim dünyasında bu ilginç duruma “Phantom Earthquake Sensation” yani hayalet deprem algısı adı veriliyor.

Hayalet deprem algısı, kişilerin herhangi bir fiziksel sarsıntı olmamasına rağmen, bedenlerinde titreşim ya da sallanma hissi yaşamalarıyla karakterize ediliyor. Genellikle büyük ve yıkıcı depremlerden sonra daha yaygın olarak görülüyor. Bu durum, özellikle sarsıntı sırasında yoğun korku ve stres yaşayan kişilerde daha sık görülüyor.

Uzmanlara göre bu his, hem psikolojik hem de nörolojik etkenlerin birleşimiyle ortaya çıkıyor.

Deprem sırasında yaşanan yoğun kaygı, vücudun denge sistemini etkileyebilir. İç kulaktaki denge organları, beyin ve kaslar arasında kurulan hassas iletişim, stres altında bozulabiliyor. Bu da kişi sarsıntı geçmemesine rağmen onun var olduğunu zannetmesine neden olabiliyor. Vücut, alıştığı sarsıntıya karşı aşırı hassas hale geliyor ve küçük titreşimleri abartılı bir şekilde algılayabiliyor.

Hayalet deprem hissi genellikle geçici bir durum olarak ifade ediliyor. Ancak bu durumun uzun sürmesi ya da kişinin günlük yaşamını etkileyecek seviyeye gelmesi halinde profesyonel destek almak öneriliyor. Deprem sonrası psikolojik etkilerin ciddiye alınması, hem bireysel hem de toplumsal toparlanma süreci için büyük önem taşıyor.