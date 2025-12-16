Sürekli üşüyen el ve ayaklar, tıp dünyasında uzun süredir incelenen ve genellikle sadece kan dolaşımı sorunlarına bağlanan bir durum olarak görülüyordu. Ancak son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar, bu yaygın şikâyetin ardında Raynaud fenomeni gibi spesifik vasküler hastalıklardan tiroid fonksiyon bozukluklarına kadar uzanan geniş bir yelpazenin bulunduğunu ortaya koydu.

Vücudun, hayati organları sıcak tutmak amacıyla kan akışını el ve ayak gibi uç noktalardan merkeze yönlendirmesi, bu üşüme hissinin temel fizyolojik nedeni olarak belirlendi.

New York'tan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eleanor Vance, bu durumun özellikle tek taraflı ve ağrıyla birlikte görüldüğünde derhal dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

UZMANLAR UYARIYOR: HANGİ DURUMLARDA CİDDİYE ALINMALI?

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü (NHLBI) tarafından desteklenen çalışmalarda, periferik damar hastalığı (PDH) riskini taşıyan bireylerin, sürekli ayak üşümesini ciddiye almaları gerektiği vurgulandı. PDH, bacak ve ayaklardaki arterlerin daralmasıyla kan akışını kısıtlayarak sadece üşümeye değil, aynı zamanda yürüme sırasında ağrıya (topallamaya) da neden olabilen ciddi bir durumdur.

Londra'daki Royal Free Hastanesi'nden Vasküler Cerrah Prof. Simon Holloway, üşüme şikayetinin yalnızca bir rahatsızlık olmadığını, aynı zamanda bir uyarı sinyali olabileceğini dile getirdi.

Prof. Holloway, "Eğer el ve ayak üşümesi, rengin solması veya morarması, uyuşma, ciltte yaraların geç iyileşmesi ve özellikle vücudun tek bir tarafında görülüyorsa, acil bir damar değerlendirmesi gereklidir" ifadesini kullandı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Sinir Sistemi Bağlantısı: Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nde yapılan nörolojik araştırmalar, bazı durumlarda üşüme hissinin otonom sinir sisteminin bir disfonksiyonu sonucu ortaya çıktığını gösterdi. Bu araştırmalar, özellikle diyabetin neden olduğu periferik nöropati gibi sinir hasarlarının, beynin sıcaklık algısını bozarak sürekli üşüme hissine yol açtığını tespit etti.

Tiroid Etkisi: Amerika Endokrinoloji Derneği, son raporlarında yetersiz tiroid hormonu üretimi olan hipotiroidizmin metabolizmayı yavaşlatarak vücut sıcaklığının düşmesine ve dolayısıyla el/ayak üşümesine neden olduğunu belirtti. Uzmanlar, açıklanamayan sürekli üşüme durumlarında tiroid testlerinin yapılmasını önerdi.

New York Üniversitesi Langone Sağlık Merkezi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eleanor Vance, özellikle genç kadınlarda sıkça görülen Raynaud fenomeni'nin, soğuk veya stresle tetiklenen damar spazmından kaynaklandığını, ancak bu durumun nadiren de olsa altta yatan sistemik bir hastalığın (örneğin otoimmün bir bozukluk) ilk belirtisi olabileceğini kaydetti.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Uzmanlar, genel bir vücut ısısı düşüklüğü olmadan sürekli olarak yaşanan el ve ayak üşümesinin aşağıdaki durumlarda kesinlikle bir sağlık kontrolünden geçmeyi gerektirdiğini aktardı:

-Ciltte renk değişimi (beyazlama, mavileşme, morarma) eşlik ediyorsa.

-Üşümeyle birlikte uyuşma, karıncalanma veya ağrı varsa

-Parmaklarda veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar varsa

-Şikâyetler sadece tek bir el veya ayakta görülüyorsa