Sürekli genç kalmaya az mı kaldı?

Dünya’nın en iyi bilim insanları, insan vücudunu ve organlarını sağlıklı tutmanın yollarını aramak için bir araya geldi. İşte ayrıntılar

Sürekli genç kalmaya az mı kaldı?

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos da yatırıma destek verdi, insanlar 20 yıl içinde gençleştirilecek. İşte o çarpıcı araştırma ve iddianın detayları…

Bilim insanları insan vücudunun bir kısmını ya da tamamını gençleştirmeye odaklandı. Altos Labs’teki bilim insanları

insan vücudunu ve organlarını sağlıklı tutmanın yollarını arıyor. Dünya’nın en zengin insanı Bezos da bu çalışmaya 230 milyon sterlin parasını yatırdı.

FARELER ÜZERİNDE DENENDİ

Izpisua, EL PAÍS’e konuyla ilgili demeç verdi “Yirmi yıl içinde yalnızca semptomları tedavi etmekle kalmayıp aynı zamanda hastalıkları ve yaşlanmayı hücresel gençleştirme yoluyla öngörebilen, önleyebilen ve tedavi edebilen araçlara sahip olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Açıklama farelerde yaşlanma belirtilerinin tersine döndürüldüğü bir zamana denk geldi. Testler, ara sıra dört gençleştirici genin etkinleştirilmesine dayandı. Izpisua ve ekibi, farelerin genetik olarak yaşlanmalarına rağmen yüzde 30 daha uzun yaşayabildiklerini kanıtladı.

ÜNLÜ BİLİM İNSANLARI ÇABALIYOR

Uzmanlar, çalışmalarında dört geni aralıklı olarak aktive etti. Bunu 35 yaşındaki insana eşdeğer bir süre boyunca yaptılar. Sonuçlarda cilt ve böbrekler gibi farklı doku türlerinde gençleştirici etkiler bulundu. Yöntemin, insanlarda yaşlanmayı önlemeye yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Uan Carlos Izpisua Belmonte, İspanyol bir biyokimyacı ve gelişim biyoloğu. Izpisua, Altos Labs tarafından işe alınan birkaç yüksek profilli bilim insanından sadece biri. Altos laboratuvarları, İspanyol araştırmacının yanı sıra Frances Arnold, Jennifer Doudna, Shinya Yamanaka ve David Baltimore gibi dört Nobel ödüllü bilim insanını da göreve getirdi. Ancak şu anda, bilimsel araştırmaların yapıldığı laboratuvarı kimin çalıştırdığına dair bilgi yok; gizemini koruyor.

Öne Çıkanlar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Son Haberler
Uzmanından sağlıklı yaşam için kişisel bakım uyarısı Sağlık
Uzmanından sağlıklı yaşam için kişisel bakım uyarısı
Trabzon’da dolu yağdı vatandaş sığınacak yer aradı Güncel
Trabzon’da dolu yağdı vatandaş sığınacak yer aradı
Polisin şok tabancasıyla yaraladığı kadın öldü Dünya
Polisin şok tabancasıyla yaraladığı kadın öldü
Şarkıcı Seçil Çiftçi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Eski sevgilisini kilotlu çorapla boğarak öldürmüştü Magazin
Şarkıcı Seçil Çiftçi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Eski sevgilisini kilotlu çorapla boğarak öldürmüştü
Süleyman Soylu seçim otobüsüyle hastane yolunu tıkadı. İtiraz edenlere kızdı. Kaymakamı da yanına çağırıp azarladı Güncel
Süleyman Soylu seçim otobüsüyle hastane yolunu tıkadı. İtiraz edenlere kızdı. Kaymakamı da yanına çağırıp azarladı
Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı. Üç hafta önce evlenmişti Magazin
Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı. Üç hafta önce evlenmişti
Akhisar'da Duman rüzgarı esti Magazin
Akhisar'da Duman rüzgarı esti