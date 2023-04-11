Sürekli hasta mı hissediyorsunuz?

Halk arasında “hastalık hastalığı” olarak bilinen hipokondriyazis eski çağlardan bu yana görülen “zihin-vücut” ilişkisinin bozulması hali. Hastalığın “Hipokondriyazis” adını alması ise Hipokrat zamanına dayanmaktadır. Hipokrat’ın o dönemde kaburganın alt kısmını “Hipokondrium” olarak tanımlaması ve hastaların, ağrılarını genellikle bu bölgede yaşaması nedeniyle hastalık hastalığı “Hipokondriyazis” olarak adlandırılmıştır.

Hastalık hastalığı; kişinin ciddi bir hastalığı olduğunu düşünmesi ve vücudundaki belirtileri yanlış ya da abartılı okuması sonucunda oluşur. Yeterli tıbbi değerlendirme yapılmasına ve güvence verilmesine rağmen birey kendisinde bir hastalık olduğu düşüncesinden kurtulamaz.

HANGİ YAŞ ARALIĞINDA VE KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Hipokondriyazis sıklıkla 20-30 yaşlarında görülmekte. Kadınlarda ve erkeklerde görülme oranı neredeyse eşittir. Psikiyatriste başvuranların en belirgin özelliği ise psikiyatriste gitmeden önce birçok doktorla görüşmüş olmalarıdır. Ayrıca bu kişiler psikiyatristlerinden ve psikologlarından emin olamayıp sürekli değiştirme eğilimindedir.

HANGİ DAVRANIŞLAR GÖRÜLÜR?

Hastalık süreci ile ilgili doktorla bilgi yarışına girebilirler.

Hastalığı onaylatmak isterler.

Saptanamamış özgül bir hastalıkları olduğuna inanırlar ve bu durumun henüz hekimler tarafından bulunmadığını hissederler.

Bu kişilerde çoğu zaman bedensel belirtiler yoktur ya da hafif belirtiler vardır. Ancak bu belirtiler üzerine sürekli düşünme eğilimindedirler.

Sağlıkla ilgili yüksek düzeyde kaygılıdırlar.

Hastalık ipuçlarını sıkı sıkıya takip ederler.

Kimileri doktor doktor gezerken, kimileri ise hastaneden kaçınma eğilimindedir.

Nabızlarını sıklıkla kontrol ederler.

HASTALIK HASTALIĞI NEDENLERİ NELER?

Hipokondriyazisi diğer tanılardan ayıran en önemli faktör, sağlık kaygısıdır. Fakat bu kaygının temelinde ölüm korkusu yoktur. Sağlık ile ilgili duyulan endişe; daha çok fark edilme, ilgi odağı olma gibi hasta rolünün sağladığı ikincil kazançlardan kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda hastalık hastalığı; anksiyete ya da aşırı stresin sonucu da olabilmektedir.

SOSYAL YAŞAMINI NASIL ETKİLER?

Hastalık hastalığı neticesinde sosyal ilişkilerde bozulma görülebilir. Bu kişiler hasta olma korkusu ile aşırı meşgullerdir. Hasta olmamalarına rağmen hastalıklar hakkında yoğun araştırma yaparlar. İnternetten ve sağlık ile ilgili forum sitelerinde yazılan belirtilerin kendilerinde olup olmadığını kontrol ederler. Gündemlerinin hastalıktan başka bir şey olmaması, çevresindeki insanların onlardan uzaklaşmasına neden olabilir. Bazen de ailelerinin ve arkadaşlarının hastalık hastalığını fark etmeleri, bu kişilerin çevrelerinden uzaklaşma eğilimi göstermelerine yol açabilir. Bu durum birçok doktora giderek onay ihtiyacı almaya devam etmelerini sağlar.