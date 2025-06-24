Sürekli kabus görenlere ölümcül haber! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Sık sık kabus görenler için uyku, dinlenmekten çok bir mücadele alanına dönüşebilir. Ancak yeni bilimsel araştırmalar, bu gece korkularının yalnızca ruh sağlığını değil, insan ömrünü de tehdit edebileceğini öne sürdü.

Almanya ve ABD’deki uyku araştırmaları, kabusların kronik stres, kalp hastalıkları ve bağışıklık sistemi zayıflığıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, kabusların yaşam süresini kısaltabileceği uyarısında bulunurken, bu bulgular hem bilim dünyasında hem de kamuoyunda yankı uyandırdı.

KABUSLAR VE STRESİN ÖLÜMCÜL DANSI

Almanya’nın Mannheim kentindeki Merkezi Ruh Sağlığı Enstitüsü’nde uyku laboratuvarı başkanı Dr. Michael Schredl, kabusların insan beyninin stresle başa çıkma mekanizmasının bir yansıması olduğunu belirtti. Schredl, “Kabuslar, bilinçaltında biriken endişe ve korkuların dışa vurumu. Ancak sık tekrarlandığında, vücutta kortizol gibi stres hormonlarının sürekli salgılanmasına neden oluyor. Bu da uzun vadede kalp-damar hastalıkları ve bağışıklık sistemi sorunlarını tetikleyebilir” dedi.

Sleep Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, haftada iki veya daha fazla kabus gören bireylerde erken ölüm riskinin %12 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

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Araştırmaya liderlik eden Harvard Üniversitesi’nden uyku uzmanı Dr. Matthew Walker, “Kabuslar, uyku kalitesini düşürerek REM uykusunun onarıcı etkisini azaltıyor. Bu, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı olumsuz etkileyerek ömrü kısaltabilir” açıklamasında bulundu.

KABUSLARIN BİYOLOJİK MALİYETİ

Kabusların ömrü kısaltma potansiyeli, yalnızca psikolojik değil, biyolojik süreçlerle de bağlantılı.

Cleveland Clinic’ten nörolog Dr. Nancy Foldvary-Schaefer, kabusların sık görülmesinin uyku felci ve kronik uykusuzluk gibi uyku bozukluklarıyla ilişkili olduğunu vurgulayarak, “Uyku felci, beynin uyku sırasında vücudu hareketsiz tutma mekanizmasının bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Bu durum, kabuslarla birleştiğinde vücutta inflamatuar tepkileri artırarak kalp hastalığı riskini yükseltebilir” dedi.

Journal of Neuroscience’ta yayımlanan bir başka çalışma, kabusların beyindeki amigdala bölgesini aşırı aktive ettiğini ve bu durumun kronik stresle bağlantılı olduğunu gösterdi.

Araştırmaya göre, bu aşırı aktivasyon, kan basıncında artışa ve damar sertliğine yol açarak yaşam süresini dolaylı yoldan etkileyebildi.

TRAVMA VE BESLENME FAKTÖRÜ

Kabusların nedenleri arasında travma, stres ve hatta beslenme alışkanlıkları yer aldı.

Dr. Schredl, “Geçmişte yaşanan travmalar kabusların en yaygın tetikleyicilerinden biri. Ancak sağlıksız beslenme, özellikle ağır akşam yemekleri, kabus sıklığını artırabilir” dedi.

Nutritional Neuroscience dergisinde yayımlanan bir araştırma, yüksek şekerli diyetlerin REM uykusunu bozarak kabus görme olasılığını artırdığını doğruladı.

KABUSLARLA BAŞA ÇIKMAK MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlar, kabusların etkisini azaltmak için bazı yöntemler önerdi. Dr. Walker, düzenli uyku alışkanlıklarının ve stres yönetimi tekniklerinin kabus sıklığını azaltabileceğini belirterek, “Meditasyon, nefes egzersizleri ve bilişsel davranışçı terapi, kabusların kontrol altına alınmasında etkili” dedi.

Uzmanlar, yatmadan önce korku filmi izlemekten veya yoğun duygusal tartışmalara girmekten kaçınmanın da faydalı olabileceği belirtildi.

TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kabusların yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorun olabileceği de tartışıldı. Dr. Schredl, “Kabuslar, uyku kalitesini düşürerek iş verimliliğini ve yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu, sağlık sistemleri üzerinde de ek bir yük oluşturabilir” uyarısında bulundu.

Türkiye’de yapılan sınırlı çalışmalar, her dört kişiden birinin ayda en az bir kabus gördüğünü gösterdi. Ancak bu konuda daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuldu.

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UYKUYA DİKKAT!

Sık kabus görmenin insan ömrü üzerindeki potansiyel etkisi, hem bireyleri hem de sağlık uzmanlarını harekete geçmeye zorladı.

Bilim insanları, kabusların yalnızca bir uyku sorunu olmadığını, genel sağlık ve yaşam süresi üzerinde ciddi bir tehdit oluşturabileceğini vurguladı.

Dr. Walker, “Uykunuzu ciddiye alın. Çünkü gece yaşadığınız korkular, gündüzünüzü ve hatta tüm hayatınızı etkileyebilir” diyerek konunun önemine dikkat çekti.