Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, sıradan gibi görünen sürekli susuzluk (polidipsi) ve kronik yorgunluk halinin, yaygın bir kronik hastalık olan diyabetin erken dönem sinyalleri arasında yer aldığını bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, bu belirtilerin erken teşhis ve tedavi sürecinde hayati öneme sahip olduğunu kaydetti. Uzmanlar, bu yaygın şikayetlerin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

BİLİMSEL SÜREÇ: KAN ŞEKERİ DENGESİ BOZULDU

Diyabet, vücudun yeterince insülin üretememesi veya üretilen insüline düzgün yanıt verememesi sonucu kandaki glikoz seviyesinin yükselmesiyle (hiperglisemi) karakterize edilen bir metabolik bozukluk.

Sürekli Susuzluk: Kan şekeri seviyesi aşırı yükseldiğinde, böbrekler kandaki fazla glikozu süzerek idrar yoluyla dışarı atmaya çalışır. Bu süreç, vücuttan normalden daha fazla sıvı atılmasına (poliüri) neden olur. Bu sıvı kaybı da bireyde sürekli ve yoğun susuzluk hissine yol açtı.

Kronik Yorgunluk: İnsülin yetersizliği veya direnci nedeniyle hücreler enerji için gerekli olan glikozu kandan yeterince alamadığı zaman, vücut etkili bir enerji üretemez. Bu durum da bireyin kendini sürekli enerjisiz ve yorgun hissetmesine neden oldu.

ULUSLARARASI UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Bu konuda yapılan son bilimsel toplantılarda ve yayımlanan makalelerde, dünyanın önde gelen uzmanları bu belirtilerin önemine dikkat çekti.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Endokrinoloji Uzmanı Dr. Elias Thornton, "Polidipsi ve yorgunluk, özellikle 40 yaş üzeri ve obezite riski taşıyan bireylerde, 'pre-diyabet' veya başlangıç evresindeki diyabetin en net göstergeleridir. Bu sinyaller, vücudun enerji yönetim sisteminde bir aksaklık olduğunu açıkça ifade etti" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

İngiltere'deki Diabetes UK (İngiltere Diyabet) kuruluşunun araştırma ekibinden Prof. Dr. Sarah Jenkins, yorgunluk şikayetiyle gelen hastaların diyabet taramasının rutin hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Prof. Jenkins, "Klinik deneyimlerimize göre, birçok hasta, uzun süre devam eden yorgunluk ve geceleri uyanıp su içme ihtiyacını strese veya mevsimsel değişikliklere bağladı. Oysa bu belirtilerin diyabetin sessiz ilerleyişini maskelediğini gördük" ifadelerini kullandı.

Amerikan Diyabet Derneği (ADA) tarafından yayımlanan son raporlar da, bu iki ana belirtinin yanı sıra sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo kaybı ve bulanık görme gibi semptomların da takip edilmesini önerdi.

Uzmanlar, doğru yaşam tarzı değişiklikleri ve erken tıbbi müdahale ile diyabetin ilerlemesinin yavaşlatılabileceği veya tamamen önlenebileceği konusunda fikir birliğine vardı.