Sürekli titreme nedenleri araştırıldı! Uzmanlar, gizli bir tehlikeye işaret etti

Son dönemde yapılan kapsamlı bilimsel araştırmalar, sık sık ve sebepsiz yere üşüme hissinin sandığımızdan çok daha derin bir metabolik sorunun habercisi olabileceğini ortaya koydu.

Uluslararası uzmanlar, vücut ısısını düzenleme mekanizmasındaki bu kalıcı aksaklığın, halk arasında yaygın görülen ancak teşhisi geciktiğinde yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren hipotiroidizmin ilk ve en sinsi belirtisi olduğunu belirtti.

METABOLİZMANIN KONTROL MERKEZİ İZLENDİ

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mount Sinai Hastanesi Endokrinoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Elaine Harper başkanlığındaki bir araştırma ekibi, son raporlarında sürekli üşüme şikayetiyle başvuran hastaların kan tahlillerini inceledi.

Prof. Harper, "Soğukluk hissi, vücudun enerji üretimindeki yavaşlamanın doğrudan bir yansımasıdır. Tiroid bezi yeterli hormon üretemediğinde, metabolizma hızı düşer, bu da içten gelen bir ısınamama durumuna neden olur" sözleriyle bulguları özetledi.

Araştırma sonuçları, düşük vücut sıcaklığının tiroid stimüle edici hormon (TSH) seviyelerinin yükselmesiyle doğrudan korelasyon gösterdiğini kayda geçti.

AVRUPALI UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Öte yandan, Avrupa'nın önde gelen tıp dergilerinden The Lancet Metabolism’da yayımlanan bir makalede, Almanya Münih Teknik Üniversitesi'nden Biyokimya Uzmanı Dr. Klaus Richter, konuya farklı bir açıdan yaklaştı.

Dr. Richter, yorgunluk, cilt kuruluğu ve kilo alımı gibi diğer semptomlar henüz ortaya çıkmadan, hastaların çoğunun yıllarca sadece sürekli üşüme halinden şikayet ettiğini ifade etti.

Richter, "Bu durum, özellikle kadınlarda ve yaşlı popülasyonda daha sık görülür. Hastalar genellikle bu durumu soğuk havaya veya zayıf kan dolaşımına bağlar, bu da tanının gecikmesine yol açar" dedi ve doktorların basit bir kan testi ile durumu erken teşhis edebileceğinin altını çizdi.

TEDAVİ EDİLMEZSE CİDDİ SONUÇLAR DOĞURDU

Uzmanlar, hipotiroidizmin tedavi edilmemesi durumunda kalp hastalıkları, yüksek kolesterol ve sinir hasarı gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını hatırlattı.

Prof. Harper, sürekli üşüme halinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu uyarı sinyalini görmezden gelmek, vücudun sessizce yavaşlayan bir motordan farksız çalışmasına izin vermek demektir. Erken tanı ve hormon replasman tedavisi ile hastaların yaşam kalitesi hızla düzeldi" açıklamasını yaptı.