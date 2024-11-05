Sürekli üşüme hangi hastalıkların habercisi olabilir? Uzmanlar açıkladı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok kişi sürekli üşüme şikayetinde bulunuyor. Ancak, uzmanlar bu durumun sadece soğuk havalardan kaynaklanmadığını, altta yatan ciddi sağlık sorunlarının da belirtisi olabileceğini belirtti.

HİPOGLİSEMİ VE KAN ŞEKERİ DÜZEYLERİ

Sürekli üşümenin en yaygın nedenlerinden biri hipoglisemi. Hipoglisemi, kan şekeri seviyesinin 50 mg/dl’nin altına düşmesi durumudur ve bu durum özellikle dengesiz beslenen gençlerde sıkça görülür. Hipoglisemi, vücudun enerji dengesini bozarak sürekli üşüme hissine yol açabilir.

VİTAMİN EKSİKLİKLERİ

B12 vitamini, çinko ve D vitamini eksiklikleri de sürekli üşümenin nedenleri arasında yer alır. Bu vitaminlerin eksikliği, vücudun enerji üretimini ve bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek üşüme hissine neden olabilir. Anemi, yani kansızlık, özellikle kadınlarda sık görülen bir durum olup, sürekli üşüme şikayetlerine yol açabilir.

TİROİT PROBLEMLERİ

Hipotiroidi, yani tiroit bezinin yeterince hormon üretmemesi durumu, vücudun metabolizmasını yavaşlatarak sürekli üşümeye neden olabilir. Tiroit hormonları, vücudun enerji üretiminde ve ısı dengesinde önemli rol oynar. Bu nedenle, tiroit fonksiyonlarının düzenli olarak kontrol edilmesi önemli.

DOLAŞIM PROBLEMLERİ VE DİĞER NEDENLER

Dolaşım problemleri, özellikle el ve ayaklarda üşüme hissine yol açabilir. Sigara kullanımı, damar tıkanıklıkları ve genetik faktörler de bu duruma katkıda bulunabilir. Ayrıca, psikolojik faktörler ve yetersiz beslenme de sürekli üşümenin nedenleri arasında sayılabilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER

Check Up Uzmanı Dr. Elif Ünüvar, sürekli üşüme şikayeti olan kişilerin mutlaka bir doktora başvurması gerektiğini belirtti.

Dr. Ünüvar, “Üşümenin birçok nedeni olabilir. Özellikle damarsal problemler, sigara içen bireylerde sık görülen damar tıkanıklıkları ve genetik hastalıklar da bu duruma neden olabilir” dedi. Bu nedenle, sürekli üşüme şikayetleri olan kişilerin altta yatan nedenleri belirlemek için kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmeleri önerildi.

Dr. Ahmet Demir, "Demir eksikliği anemisi, özellikle kadınlarda yaygın bir durumdur ve üşüme hissi en sık görülen belirtilerdendir" dedi.

2020 yılında yapılan bir araştırma, demir eksikliği anemisi olan bireylerin %60'ının sürekli üşüme şikayeti yaşadığını ortaya koydu.